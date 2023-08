Cuestionadas y empobrecidas: así viven las familias monomarentales en España

El Instituto de las Mujeres presenta el estudio “Las Familias monoparentales en España: Una retrospectiva”

Uno de los mayores reclamos es contar con una definición a nivel estatal de lo que es la monoparentalidad que acabe con los vacíos legales y las discriminaciones

Madrid, 15 mar. 21. AmecoPress.- Según los datos del INE, el 81,1 % de los casi 2 millones de hogares monoparentales registrados está encabezado por una mujer (Encuesta Continua de Hogares de 2020). Aunque el colectivo es diverso y reclama políticas que contemplen su heterogeneidad, lo cierto es que, en 2019, la tasa de riesgo de pobreza en las familias monoparentales es del 46,8 %, frente al 25,3 % en el total de familias y la pandemia y el confinamiento les ha afectado de manera diferenciada desde el punto de vista personal y laboral. Son algunas de las conclusiones del estudio “Las Familias monoparentales en España: Una retrospectiva”, elaborado por el Instituto de las Mujeres (@InstMujeres) y que fue presentado el pasado viernes.

El objetivo del estudio, realizado por las académicas Paloma De Uribe y Violeta Assiego (@Vissibles), es proporcionar una radiografía de la situación actual de los hogares monoparentales en España, hecha desde la perspectiva de género. Las autoras destacaron la importancia de haber contado con expertas y entidades con diversos perfiles para mirar la realidad de la monoparentalidad, en la que convergen e interactúan componentes de distinta naturaleza. Algo que también defendía Carmen Flores (@carmenfloresro), presidenta de FAMS (Familias Monomarentales @fams_familias): “Este espacio es el primer paso en la construcción de una imagen que represente la heterogeneidad de este modelo familiar y que se aleje de equiparar monoparentalidad con pobreza”.

Esta aspiración de dejar de vincular la monomarentalidad a carencia no se opone a recordar que la feminización de la pobreza se materializa en este modelo familiar. Según el Observatorio La Caixa de 2018, otra de las fuentes que utiliza el informe, el riesgo de pobreza monetaria en los hogares monoparentales encabezados por mujeres es del 45 %, frente al 29 % de los encabezados por hombres. El estudio también llama la atención sobre la carencia material severa que afecta en mayor medida los hogares monoparentales, casi el doble (9,5 %) que en el resto de familias (4,6 %).

"Con el concepto de hogar monoparental se quedan fuera muchas familias, ya que no se reconoce que en muchos casos conviven varias familias en la misma casa”

Del informe se desprende que no existe un marco normativo único que aborde esta realidad, y que a pesar de las abrumadoras cifras que ponen de manifiesto la vulnerabilidad de este tipo de hogares, su realidad familiar sigue siendo invisible en las políticas y en los marcos normativos que protegen los derechos y que dan respuesta a las necesidades de las familias en general.

"No existe una definición a nivel estatal de lo que es la monoparentalidad", explicó Violeta Assiego durante la presentación, “esa definición garantizaría que no haya vacíos legales”. Es importante recordar que fue hace pocos años, en el 2005, y gracias al empuje de la Fundación Isadora Duncan, cuando se logró un cambio en la inscripción en los libros de familia, ya que hasta ese momento se obligaba a las mujeres a imponer un progenitor o padre ficticio a sus criaturas. A pesar de los avances, las legislaciones actuales se refieren a hogares y no a familias y esta falta de reconocimiento legal genera discriminaciones. "Con el concepto de hogar monoparental se quedan fuera muchas familias, ya que no se reconoce que en muchos casos conviven varias familias en la misma casa."

Solo cinco comunidades autónomas han reconocido legalmente la monoparentalidad como una realidad familiar específica, por lo que es uno de los modelos familiares más desprotegidos actualmente. “Somos críticas respecto a la normativa autonómica porque, además de ser residuales, parece que están concediendo una licencia, no están vinculadas a la filiación, sino a requisitos administrativos”, explicó Assiego. El estudio enfatiza: hablamos de derechos.

El trabajo, que parte de un análisis histórico de la percepción y situación de las familias monoparentales en España, está estructurado en seis monografías: Genealogía de la monomarentalidad; Conceptos y marco legal; Datos, problemas y necesidades de las familias monomarentales en España; Prácticas sociales; Cuidados y corresponsabilidad y, por último, Narrativas, relatos e imágenes.

Durante la presentación, Paloma De Uribe hizo un recorrido histórico que permitió captar la raíz del estigma y el cuestionamiento que todavía sufren las familias monomarentales. La mirada feminista permite comprender cómo en el orden simbólico y en el orden sexual hay un intento de control de la sexualidad de las mujeres que se traduce en la discriminación de las “madres solteras” y que estigmatiza a la familia monomarental como una “familia incompleta”.

Las investigadoras hacen un repaso por los relatos e imágenes que construyen realidades sobre las madres solas con hijas e hijos, destacando la evolución del movimiento asociativo en torno a esta realidad y la iniciativa #CuéntanosTuHistoria, que recopila las experiencias en primera persona de madres solteras durante la dictadura.

Familias monoparentales durante la pandemia

El informe se refiere también al agravamiento de la vulnerabilidad que están sufriendo las familias monoparentales por la pandemia covid -19, al no tener estos hogares la posibilidad de repartir las tareas domésticas y con la dificultad de no poder acogerse a las medidas de conciliación empresarial como el resto de familias. En este punto, el estudio recoge y analiza los datos ofrecidos por diversos informes, como el noveno informe de ‘Monoparentalidad y Empleo’ de la Fundación Adecco (2020) que señala que el 80 % de las mujeres que encabezan familias monomarentales ha visto empeorar su situación económica y laboral durante la pandemia, y que el 24 % afirma que la crisis económica del covid-19 ha afectado a la cobertura de sus necesidades básicas: alquiler, alimentación o ropa.

Las mujeres han tenido un 20 % más de fatiga mental y un 16 % más de estrés que los hombres durante las jornadas de teletrabajo, debido a la mayor dedicación a las tareas de cuidados. En el caso de las madres solteras, estos datos ascienden hasta el 33 % y el 18 %, respectivamente.

"Ha habido mujeres que han tenido que renunciar a su empleo para poder cuidar a sus hijos e hijas, no podemos consentirlo", denunciaba Carmen Flores en su intervención, "debería ser el estado el que resolviera las desigualdades y para eso es necesario ese marco legislativo que nos ampare."

La ausencia de un reconocimiento legal de este modelo familiar las ha colocado en un limbo administrativo en relación con las medidas urgentes y excepcionales en la situación de emergencia sanitaria y de salud pública provocada por el covid-19. Diversos estudios realizados en los últimos meses acreditan que "muchas familias monoparentales se han quedado fuera del ingreso mínimo vital, a causa de los requisitos, pues muchas de estas familias se ven obligadas a compartir domicilio con otras familias monoparentales o con sus familiares."

La jornada fue inaugurada por la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera (@VeraNoelia) y contó con la intervención de la directora general del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1), y la directora general de Diversidad Familiar y Asuntos Sociales, Patricia Bezunartea (@PBezunartea).

Durante la inauguración, Noelia Vera declaró que “el acuerdo del Gobierno de coalición recoge la importancia de promover una ley de diversidad familiar que dé cuenta de que la familia en España no es de un modelo único y todas, todos los tipos de familia, tienen que tener igualdad de derechos, aunque no respondan al modelo tradicional”. “Somos agudamente conscientes de las dificultades específicas de la monoparentalidad”, aseguró.

En el evento también participó el movimiento asociativo, representado por Carmen Flores Rodríguez, presidenta de FAMS (Familias Monomarentales) y Gregorio Gullón, responsable del Servicio de Orientación y Terapia a Familias Reconstituidas de UNAF (Unión de Asociaciones Familiares).

Foto: archivo AmecoPress.

Pie de foto: 1) Primera mesa de la jornada; 2) Tabla sobre dificultades para llegar a fin de mes por parte de los hogares, recogida en el Informe; 3) Carmen Flores, presidenta de FAMS; 4) Violeta Assiego

