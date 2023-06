Emergencia Feminista: el 20S la noche será violeta

Diferentes asociaciones de toda España se han sumado a la convocatoria

Madrid, 18 sept. 19. AmecoPress.-Desde la Plataforma Feminista de Alicante han convocado una Emergencia Feminista para denunciar la falta de compromiso que tiene el Estado con las leyes de género y protección a las mujeres.

Esta Emergencia, según el manifiesto que la respalda, se convoca en un momento en el que se está negando la existencia de la violencia hacia las mujeres por parte de ciertos colectivos de ideología conservadora.

La convocatoria surgió desde La Plataforma Feminista de Alicante y ha sido replicada por numerosas organizaciones, entre ellas la Plataforma 7N de Madrid: “La necesidad de esta convocatoria surge porque en los últimos meses, especialmente en el mes de julio, ha habido un número alarmante de asesinatos machistas. En las últimas 24h ha habido 5 asesinatos nuevos”. Además, la Asamblea Abolicionista de Madrid asegura que estamos “ante las peores cifras de los últimos 10 años”.

Cristina Antoñanzas, secretaria general de UGT, declara que "siempre ha habido asesinatos pero en estos momentos resulta bastante insoportable lo que está sucediendo, y eso que cuando se convocó aún no habían pasado los asesinatos de esta semana. Además, hay que dar un paso adelante porque si no, nos acostumbramos a que sea una noticia más de los informativos y eso es lo que no puede ser, así que hay que llamar la atención ya de otras maneras".

Además,las convocantes aseguran que se están violando leyes como el convenio de Estambul y el número de asesinadas a manos de la violencia machista es insostenible, siendo de una asesinada cada dos días en el mes de julio.

Para el llamamiento, que será el viernes 20 de septiembre, han reunido “20 razones para el 20S” en formato vídeo en el que diferentes activistas, artistas y otras profesionales han participado con el fin de concienciar y llamar a la acción.

Una reivindicación internacional

La movilización ha sido convocada a través de las redes sociales, provocando que colectivos de toda España se hayan sumado a la causa y se haya provocado una “marea violeta” en 200 ciudades del país, junto con París (Francia) y Rosario (Argentina). Incluso han creado un mapa para que puedas localizar la convocatoria más cercana a ti.

Desde Mujeres Jóvenes entienden la importancia de la convocatoria “todas las plataformas de mujeres que luchamos contra la violencia machista entendemos la reivindicación que hacen desde Alicante y eso nos da pie a convocar a nivel nacional”.

La noche será violeta

La Emergencia se plantea en forma de manifestación nocturna, en la que se invita a vestir de negro (en señal de luto) y utilizar la linterna de los móviles, además en algunas ciudades se repartirán pegatinas color violeta para cambiar el tono de la luz y así crear una verdadera noche violeta. En la mayoría de ciudades, como Madrid, se ha decidido convocar una concentración y no una manifestación, y hacerla de noche “porque se busca la mayor visibilidad posible, hay muchas manifestaciones y queremos que esta destaque”.

"Es una forma de cambiar ese minuto de silencio que siempre se guarda y ahora quizás hay que gritar más que guardar silencio. Hay que llamar la atención ya sobre esta lacra que sucede en nuestro país y en todos los países del mundo, y es que nos matan por el hecho de ser mujeres y hay que dar el paso, que lo venimos dando hace muchos años pero que ahora en nuestro país además han surgido voces que intentan minimizar lo que está ocurriendo, y no podemos ir hacia atrás" afirmaba Antoñanzas.

En el manifiesto, aseguran que hacerlo de noche es una forma de tomar las calles ante ese miedo que suelen sentir las mujeres al volver a casa solas: "esta noche no volvemos solas, no nos sentimos solas, la luz violeta alumbra las calles, alumbra nuestros pasos".

Muchas formas de violencia

A pesar de ser un país pionero en leyes que cuenta con un Pacto de Estado contra la violencia de género, la realidad es que la violencia machista sigue inundando nuestras calles y nuestras casas, es por ello que es necesario tomar medidas de forma inmediata para que el Gobierno cumpla lo que ya está acordado.

Desde UGT comunican que tiene que haber muchos más medios y concienciación, y que todas las administraciones trabajen a una y se coordinen para proteger a las víctimas. "Los asesinatos es lo que más se ve pero sabemos que hay miles de mujeres que sufren violencia en el trabajo o ámbito familiar y tienen que sentirse con fuerzas, y una vez denuncien que se les proteja". Destacan la importancia de formar al personal de los centros hospitalarios, así como las comisarías y juzgados para que las mujeres que se animan a denunciar se sientan realmente protegidas.

La Asamblea Abolicionista de Madrid denuncia la gravedad de las violencias sexuales, y es que “entre las violencias que recoge el manifiesto de Emergencia Feminista, se incluye la explotación sexual como una de sus formas más extremas en el tercer país con más demanda de prostitución de Europa, con un 90% de trata de mujeres y niñas entre las prostituidas. Igual que la pornografía, la normalización de la prostitución legitima la idea de que el deseo de las mujeres es prescindible en una relación sexual y el mero consentimiento negociable, afirmaciones inherentes a la cultura de la violación. Igualmente, los vientres de alquiler se recogen como una forma flagrante de explotación reproductiva que convierte la feminización de la pobreza en una industria que viola los derechos humanos y la imagen de todas las mujeres”.

Las organizaciones ven y entienden la importancia de la lucha pero no creen que sea suficiente, ya que “ha habido muchísimas movilizaciones en los últimos años que poco a poco van cambiando las cosas, pero no baja el número de asesinadas ni se añaden medidas concretas contra la violencia. Por eso reivindicamos el Pacto de Estado que además hace dos años ahora que se firmó”, reivindican desde la Federación Mujeres Jóvenes.

A las 20:30 en Sol

La movilización de Madrid es mixta, y está abierta a que cualquier persona interesada en asistir se anime a la lucha, desde 7N “convocamos a la sociedad civil. Lo que normalmente decidimos en la plataforma es que la pancarta la lleven mujeres y que haya espacios no mixtos para las mujeres. Los hombres están llamados a la movilización como a todas, pero la idea es que se visibilice a las mujeres y las organizaciones que las llevamos repartimos los espacios para que haya representación de todo tipo”.

Desde las organizaciones feministas de Madrid se ha convocado una rueda de prensa el viernes 20 a las 10:30 horas en la Federación de Mujeres Progresistas (C/Ribera de Curtidores, 3 Local 8).

Foto: Archivo AmecoPress

