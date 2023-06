México: 490 mujeres asesinadas con extrema violencia en 2021, resultado de una ausencia de estrategia de seguridad

El Informe "Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios 2021" de Causa en Común manifiesta que es doloroso y cruel que ninguna autoridad ni federal ni local esté atendiendo los 490 asesinatos de mujeres con extrema violencia, más allá de la simulación, porque no hay acciones contundentes y no importa quien gobierne, la violencia es permanente, como en los estados de Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Baja California

México, 16 feb. 22. AmecoPress/SEMlac.- Ante la violencia extrema que vive México, donde 490 mujeres son asesinadas con extrema violencia y existen más de 95.000 desaparecidos, nueve periodistas asesinados, 17 defensores/as de derechos humanos y la impunidad crónica se vuelve un crimen de Estado, la pregunta es: ¿qué hacemos como sociedad?, preguntó la activista de derechos humanos Ileana García, al participar en la presentación del Informe "Atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios 2021" de Causa en Común.

Se sumó a la reflexión de María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, pensando en el dolor de una madre cuyo bebé de dos años fue hallado en San Francisco del Oro, Chihuahua. La hija y madre del cuerpo de una mujer violada, torturada y asesinada en la alcaldía de Tláhuac.

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, con huellas de tortura, y las extremidades parcialmente desmembradas, en la vía pública, en Ciudad Juárez, Chihuahua, o de las hijas o nietos de la mujer asesinada a cuchilladas de 88 años de edad en Hidalgo, Michoacán.

María Elena Morera llamó a pensar que no sólo se trata de violencia criminal, también es violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. Este seguimiento de atrocidades que en el 2021 arrojó 5.333 atrocidades y 8.750 víctimas registradas en fuentes periodísticas, "pretende rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante el cumulo de horrores", dijo.

Ante la ausencia de una estrategia de seguridad y los esfuerzos que se hacen no llegan a reflejarse como los militares apostados en Zacatecas y Michoacán, que representan patologías graves sociales, se responde con el desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, cuando deben fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

Hizo un llamamiento a hacernos cargo de la fractura social, de eliminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad. Señaló que las fantasías de este gobierno que nos dice que estamos bien y felices, se han contabilizado 837 casos de mutilaciones y destrucción de cadáveres; 556 fosas clandestinas y que la de colectivos de familiares de los desaparecidos han evidenciado el cementerio en que se ha convertido el país. Los asesinatos a periodistas es un atentado a la libertad de expresión.

Ileana García calificó de doloroso y cruel que ninguna autoridad ni federal ni local esté atendiendo los 490 asesinatos de mujeres con extrema violencia, más allá de la simulación, porque no hay acciones contundentes y al referirse a los cambios de gobiernos en el 2021, estos indican que no importa quien gobierne, la violencia es permanente, como en los estados de Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Baja California.

Asimismo, señaló que la omisión de las autoridades es impresionante, al precisar que han aumentado los asesinatos de periodistas, aunque estén en el mecanismo de protección.

Sin impacto presencia de militares en los estados violentos

David Saucedo, consejero de política pública especialista en seguridad pública, refirió que en materia de violencia más allá de las estadísticas, lo importante no son lo que muestran, sino lo que ocultan.

Lo que se está viendo de acuerdo con los registros de las atrocidades por estados Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Jalisco demuestran que es la ruta del fentanilo hacia Estados Unidos, y que el cambio de tipo de droga repercute en violencia.

También dijo que no han tenido impacto los esfuerzos del gobierno federal al mandar el ejército a los estados que viven una virtual guerra civil, como Jalisco y Sinaloa, y como Zacatecas y Michoacán.

Que se está dando una recomposición de fuerzas de los carteles, donde las estrategias del gobierno federal son secundarias y no está apaciguando la violencia.

Bernardo León, politólogo y abogado, docente y activista de derechos humanos, señaló que el Informe de Atrocidades 2021 de Causa en Común es preocupante y devastador y la pregunta es ¿Qué tenemos que hacer para que termine?

No hay una sociedad que no tenga problemas de seguridad y mencionó Bosnia, y Madrid cuando el bombazo, pero ninguno de estos países ha tenido 95.000 desaparecidos.

Nos enfrentamos, dijo, a un problema de vacío de autoridad, a una ausencia del gobierno, por lo que la violencia escala a ser más sádica.

Tenemos un aparato de justicia de alrededor de medio millón de policías en la calle, 15.000 ministerios públicos, 30.000 policías ministeriales y un sistema de justicia con 200.000 personas en prisión, y no logramos controlar la violencia.

La abrumadora mayoría de delitos no se investiga, y la mayoría de personas que cometen delitos no se han procesado. Estos niveles de impunidad producen espiral ascendente de violencia. Podemos hacer la crítica fácil, el problema tenemos 300.000 policías locales que no están recibiendo denuncias, en la práctica. La gente que comete delitos queda impune por lo que comete más delitos. No hay sanción, y la posibilidad que los metan a la cárcel es menos del uno por ciento.

Destacó que tenemos aparato de justicia suficiente para entrar en control del problema de seguridad, lo que hace falta es que los policías tengan los reportes y que exista a capacidad legal plena para investigar dichos delitos.

El informe

Durante 2021 se registraron, a través de medios, 445 atrocidades cada mes, siendo julio el mes con mayor cantidad. El 73 por ciento de atrocidades registradas fueron asesinato de mujeres con crueldad extrema (al menos 490); y asesinato de niñas, niños y adolescentes (al menos 373 casos). Tortura con 1.151 casos; mutilación, descuartizamiento y desaparición de cadáveres, al menos 837, fosas clandestinas 556 y masacres 529.

Los estados con más víctimas de atrocidades registradas durante 2021 fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas y Jalisco.

Los registros de atrocidades abarcan todo el país, concentrando el mayor número Guanajuato, con al menos 586; Jalisco, con al menos 374; Michoacán, con al menos 307; Chihuahua, con al menos 295; y Veracruz, con al menos 279 casos.

Entre los estados que destacaron por atrocidades con mujeres asesinadas con extrema violencia están Guerrero y Quintana Roo.

En Guerrero se documentaron al menos 272 atrocidades, entre ellas, al menos 70 casos de tortura, al menos 20 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y al menos 31 masacres.

Quintana Roo sumó al menos 200 atrocidades, destacando al menos 63 casos de tortura, al menos 43 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, al menos 24 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y al menos 14 intentos de linchamiento.

Fotos: SemMéxico.

Internacional – Política – Violencia Política – Feminicidio – Informes. 17 feb. 22. AmecoPress.