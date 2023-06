“Los nombres de las mujeres asesinadas por la prostitución y la trata no aparecen en ningún sitio, es de vergüenza nacional”

Entrevista Mabel Lozano

La cineasta, recientemente nominada a los Goya con su corto documental ‘Biografía del cadáver de una mujer’, nos transporta a la realidad de la pornografía, la prostitución y la trata que siguen sufriendo mujeres y niñas dentro del territorio español

Madrid, 28 ene. 21. AmecoPress.- Mabel Lozano (Toledo, 1967) es escritora, directora, actriz y modelo. Su carrera está llena de grandes premios y reconocimientos. El último ha sido la nominación a los Goya por ‘Biografía del cadáver de una mujer’, un corto documental que narra la historia de Yamiled Giraldo, pero que es la vida de muchas mujeres que están atrapadas en una situación de explotación sexual o trata.

El corto documental es un homenaje a todas las mujeres olvidadas, de las que no se recuerda su nombre en ningún lugar. El hijo de Yamiled, mujer asesinada en 2009 por su proxeneta por interponer una denuncia, narra con palabras rotas cómo vivió todo aquello, ya que asesinaron a su madre delante suya cuando era pequeño.

Mabel ha conseguido llevar a la pantalla una historia que siguen sufriendo muchas mujeres, sin rozar en ningún momento el morbo sino al contrario: humanizando a la víctima, dándole nombre. Porque, a día de hoy, las mujeres prostituidas siguen siendo brutalmente asesinadas: torturadas, apuñaladas, ahogadas, degolladas, quemadas, arrojadas al vacío, golpeadas brutalmente hasta su muerte o asesinadas con arma de fuego.

El cortometraje se encuentra en la plataforma FILMIN, y los beneficios obtenidos se destinan a la asociación APRAM, que dota de asistencia integral a las víctimas de trata y prostitución.

Lozano, el pasado mes de octubre, publicó ’PornoXplotación’ (Alrevés Editorial), un libro que escribió junto Pablo J. Conellie, policía experto en trata y explotación de seres humanos, donde abordan la prostitución 2.0 con siete testimonios inéditos.

"Quiero comenzar la entrevista resaltando que acaban de asesinar a una chica en situación de prostitución en Euskadi. Esto que cuento yo en ‘Biografía del Cadáver de una mujer’ ha vuelto a suceder en nuestro país y nadie habla de ello. En este caso, sería ya desde el año 2000 la víctima número 45 asesinada por sus proxenetas". De este modo, comenzamos a hablar con Mabel Lozano: directa, sin tapujos.

El objetivo del cortometraje es visibilizar esa situación...

Claro, es por lo único que lo hemos hecho. No solo estamos hablando de que hay trata, hay proxenetas que asesinan a las mujeres para que no hablen y no denuncien. Por eso, las mujeres no denuncian. Por ello, todo el tiempo dicen “hay muy poca trata” y no, hay muy pocas mujeres que denuncian, porque el miedo, las amenazas y las coacciones son reales.

En el corto se muestra lo poco que puede llegar a costar arrebatarle la vida a una mujer...

Pues fíjate, 10.000 euros dieron para la pistola, los sicarios… para todo.

Muchas mujeres no denuncian por miedo a lo que les puede pasar. ¿Crees que esto está relacionado con el hecho de que, en la lucha contra la trata, se prioriza el enfoque de persecución del delito y control migratorio, y no el de derechos humanos, que es el que reclaman las organizaciones?

Se persigue mucho más el tema de la migración irregular que la vulneración de Derechos Humanos. Solo hay que ver que en España no hay una ley integral contra la trata, no existe. Hemos hablado durante muchos años de una laxitud de legislación y no hay que hablar de ello, hay que hablar de la falta de voluntad política. No hay voluntad política para hacerlo.

Yamiled fue asesinada y era testigo protegida, es de locos. Es asesinada en un pueblo de Pamplona delante de su hijo… yo te cuento esto sin verlo y, de primeras, no te lo crees porque piensas que estamos en España y estas cosas no suceden, es brutal. Los nombres de estas mujeres luego no aparecen en ningún sitio, es de vergüenza nacional.

¿Qué cambios habría que exigir para proteger bien a las víctimas?

Tener esa ley integral contra la trata con auténtica perspectiva de género y, desde luego, esa reforma legislativa, que además no necesita ninguna dotación económica, para penalizar todas las caras del proxenetismo y para que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otra persona. Eso es un tema de voluntad política, pura y dura. Se tienen que sentar y darle la importancia que tiene, pero no lo están haciendo.

“Nunca hablamos de sus familias, de sus padres, de sus madres, de sus hijas e hijos. No son un número, no son una víctima, es Yamiled Giraldo y son sus hijos”

Trasladas a la pantalla el dolor de las víctimas de explotación sexual. Muchas veces no se tienen en cuenta a las y los menores como víctimas, ¿por qué es tan importante darles voz?

Sobre todo, porque las humanizas. Nunca hablamos de sus familias, de sus padres, de sus madres, de sus hijas e hijos. No son un número, no son una víctima, es Yamiled Giraldo y son sus hijos.

Yo podía haber presentado esta historia con la crónica del comandante, sin más. Pero cuando Cristofer habla, humaniza a su madre. Es una mujer, como tú, como yo, como cualquiera, con sus hijos y su vida. Ella tenía una vida hasta que ese proxeneta se la arrebató.

En nuestras ciudades, calles y plazas “pasean” mujeres y niñas que están siendo explotadas. ¿Por qué crees que gran parte de la población mira hacia otro lado?

Porque se ha normalizado siempre la prostitución. Se ve como algo que siempre ha estado ahí presente y nadie piensa en qué situación están las mujeres. Pero claro, solo hay que ver el panorama de las mujeres en prostitución en España: mayoritariamente migrantes sin papeles que vienen buscando una oportunidad en este país. Ahora no porque están cerradas las fronteras, pero el mercado prostitucional sigue demandando mujeres y niñas que van a salir de nuestro territorio.

En qué situación están las mujeres víctimas de explotación sexual con la pandemia?

La pandemia ha hecho vulnerables a los más vulnerables. Si hay mucha gente en una situación de vulnerabilidad, pues ellas más, porque ya eran vulnerables. Están en una situación de auténtica necesidad.

“La pornografía es prostitución 2.0. Los chavales están viendo cada vez a más corta edad la pornografía y se están educando en la sexualidad a través del contenido que visualizan”

¿Cómo contribuye la pornografía al crecimiento de la prostitución?

Acabo de escribir un libro que se llama ‘PornoXplotación’ (Alrevés Editorial), con el objetivo de que sea una herramienta para advertir lo que se está haciendo. La pornografía es prostitución 2.0. Los chavales están viendo cada vez a más corta edad la pornografía y se están educando en la sexualidad a través del contenido que visualizan.

Por un lado, la pornografía está captando a chavales cada vez más jóvenes que piensan que la sexualidad son “las manadas”, que no es otra cosa que la ritualización del sexo grupal en la calle. Además, se están captando muchas niñas a través del sexting y de plataformas. Estamos viendo que las niñas están subiendo vídeos a Instagram, Tiktok u Onlyfans, donde les piden que suban vídeos más sexys a cambio de dinero.

Empezamos con el sexting y acabamos con la sextorsión. Por eso lo contamos en el libro, por la explotación. Es un libro que he escrito junto con Pablo J.Conellie, inspector de policía y es una herramienta brutal que contiene siete testimonios inéditos, nunca jamás se ha hablado de ese tema así

Siempre has manifestado tu intención de llegar a la población más joven para sensibilizarles, sobre todo, con las nuevas tecnologías que tenemos ahora, ¿crees que hemos avanzado algo en los últimos años o hemos retrocedido en ese aspecto?

Creo que los jóvenes que tienen acceso y son nativos digitales, el problema es que la mayoría ven una información muy sesgada, siempre ven las mismas cosas. Tienen acceso a toda la información, pero siempre se centran en lo mismo: todos ven pornografía y no saben de trata.

“La prostitución 2.0. es la prostitución normal que ha tomado las herramientas de la web”

¿Qué opina de la nueva plataforma Onlyfans que ha comentado anteriormente?

Lo que se vende es el sexting, donde se venden vídeos por encargo. Lo compartes con alguien, pero luego esa persona lo puede compartir con quien quiera. Ese vídeo una vez que está en línea puede acabar en cualquier sitio, como en Pornhub que es una de las grandes plataformas de pornografía.

Las personas piensan que no, pero realmente están vendiendo su cuerpo por dinero. Esa es la definición de la prostitución, es decir, prostitución 2.0. Es la prostitución normal que ha tomado las herramientas de la web.

¿Qué le dicen las productoras y entidades cuando va a solicitar dinero para rodar las historias que narra?

Yo nunca voy a las productoras porque tengo yo monté mi propia productora ‘Mafalda Entertainment’, precisamente, para poder hacer el cine que yo quiero hacer. Un cine de lo real, de lo social, un cine vinculado a los Derechos Humanos.

Monté mi productora en el 2005 ante la dificultad de que nadie me producía. Además de dirigir y escribir mis guiones, los produzco. Salgo a la calle y hay veces que tardo años en conseguir levantar financieramente estos proyectos que, a priori, no son comerciales.

Para finalizar, ¿qué les diría a las mujeres que están atrapadas en una situación de explotación sexual o trata?

Les diría que denunciasen, pero es que tampoco es seguro porque a Yamiled le dijeron que denunciase y nosotros como Estado no somos capaces de protegerlas. Entonces, más que decirles algo a las mujeres, le diría a la Ministra Montero: modifique y haga esa reforma legislativa para que se condene a todas las caras del proxenetismo, porque ya es el momento de esa ley integral contra la trata.

