La Federación Mujeres Jóvenes exige medidas urgentes para frenar la violencia sexual

Madrid, 31 may. 22. AmecoPress. - Durante el año 2021 se produjeron en España 2.143 denuncias por agresión sexual, un 34% más que en 2020, y se denunciaron 47 agresiones sexuales múltiples. La Federación Mujeres Jóvenes denuncia que nos encontramos ante una violencia estructural contra las mujeres, y, como revelaban los datos de la macroencuesta de 2019, una violencia que afecta especialmente a las mujeres jóvenes. Frente a esto, ven necesaria la implementación de medidas urgentes encaminadas a la prevención, atención y protección de las violencias sexuales.

La Federación Mujeres Jóvenes publicó en 2019 el I Informe ’Noches Seguras para todas’, donde expuso la realidad de la violencia sexual que las mujeres jóvenes sufren en los espacios de ocio nocturno y todo un abanico de violencias que día a día viven las jóvenes. Este mismo año, ha publicado un segundo informe de la investigación.

"Este estudio nace de la inquietud de saber lo que estaba ocurriendo en estos espacios", explica Ada Santana, presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes, "no queremos que sea una investigación para dejarla en un cajón, queremos que las conclusiones sirvan para realizar políticas". Es el caso de Fuenlabrada, donde se están llevando a cabo diferentes políticas de prevención, sensibilización e intervención.

Conclusiones de ’Noches seguras para todas’

El estudio ’Noches seguras para todas’ recoge las distintas posiciones discursivas de hombres y mujeres jóvenes en torno a la violencia sexual. "No nos interesaba saber qué opinaban en torno a este tipo de violencia de género, sino queríamos estudiar las experiencias concretas que viven las mujeres jóvenes cuando salen de fiesta", expresa Mónica Saiz, Coordinadora Técnica de la Federación Mujeres Jóvenes y autora del estudio. El estudio se elaboró mediante cinco grupos de discusión de mujeres y tres de hombres.

Conforme a Saiz, debido a la cultura de la violación predominante en la sociedad, tendemos a poner la mirada en las experiencias de las mujeres, dejando en un segundo plano el análisis y la crítica hacia los varones perpetradores. Es "crucial" poner la mirada tanto en unas como en otros para "un abordaje integral de la violencia sexual". El informe se centra en las violencias sexuales aparentemente más sutiles, ya que no hay un marco conceptual de las mismas: "Queríamos analizar este tipo de violencia, porque consideramos que son la base de la violencia más hostil, que es la agresión".

Las conclusiones del informe son claras. La primera que ha querido resaltar la Coordinadora Técnica de la Federación es que los hombres se apropian del tiempo de ocio nocturno de las mujeres jóvenes, interpelándolas sexualmente de manera constante: "Las mujeres soportan durante horas las diferentes violencias sexuales, en sus distintas formas y fases". Las violencias sexuales que sufren van desde las aparentemente más sutiles, por ejemplo, miradas continuas y molestas, comentarios y piropos, hasta la identificada agresión sexual.

Existen dificultades para identificar todo el abanico de las violencias sexuales cuando no existe una conciencia feminista: "Para las jóvenes sin conciencia de género, la sutileza de algunas formas de violencia sexual hacen que sean interpretadas como simples comportamientos agobiantes de algunos hombres que categorizan como pesados". Quienes tienen conciencia de género también tienen dificultades para reconocer violencias sexuales como la insistencia o comentarios, por no haber intimidación o uso de la fuerza. En cuanto a los hombres con cierta conciencia de género, no ven el carácter de la violencia en actitudes como los comentarios y solo entienden que sus actos pueden resultar incómodos. Asimismo, advierten que ellos no saben ver la violencia de sus actos hasta que las mujeres no les ponen freno. "Concluimos que los hombres tienen una mirada machista y exculpatoria que no solo les justifica justifica su comportamiento, sino que además responsabilizan a las mujeres de la violencia sexual", añade Saiz.

El consumo de alcohol y otras drogas también desresponsabiliza a los hombres y culpa a las mujeres de la violencia sexual, "lo cual invisibiliza el carácter estructural de la violencia". A las mujeres se les culpa de sufrir la violencia si están borrachas o drogadas, "y si te pasa es porque te tenía que pasar, porque al final tú te lo has buscado".

Otra de las conclusiones del informe, "entre otras tantas que se pueden encontrar en él", es la existencia de una "intensa relación entre las violencias sexuales que ejercen los hombres y la pornografía". Las mujeres consideran que existe una erotización de la violencia sexual a través del porno y que es un factor determinante en las conductas de dominación masculina. Asimismo, señalan que "el porno es la causa de la falta o la ausencia de comunicación y empatía por parte de los hombres en sus encuentros sexuales".

Los hombres afirman consumir pornografía de manera habitual. Expresan que tienen claro que lo que ven es ficción, pero a la vez afirman que han aprendido mucho sobre el placer de las mujeres. Según explica Saiz, los hombres no tienen ningún problema en decir que no tienen en consideración el disfrute de las mujeres desconocidas y que se mantienen autocentrados hasta conseguir el orgasmo. "En definitiva, los hombres construyen el deseo sexual masculino a través del porno. Es una forma de mantener el statu quo del sistema patriarcal a través del ámbito de la sexualidad", concluye.

Decálogo de medidas, derivado de las conclusiones

Teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación y los casos de violencia sexual ocurridos recientemente en España, la presidenta de la Federación Mujeres Jóvenes expresa la necesidad de presentar propuestas contra "esta violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres jóvenes". La investigación ha generado un conocimiento que, según la presidenta, ayuda a generar políticas que deben llevar a cabo las instituciones y las administraciones públicas para erradicar esta violencia, "sobre todo centrándolas en materia de prevención, atención y protección". La federación ha creado un decálogo de estas propuestas.

La primera medida y la "más necesaria" es la incorporación de la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos incluyendo la pornografía como un marco violento que se ha convertido en la educación sexual de muchos niños y jóvenes.

Es imprescindible que se cumplan todas las medidas adoptadas por el Pacto de Estado contra la violencia de género: "Aunque parezca muy absurdo reivindicar que se cumpla una norma ya aprobada, es necesario exigirlo porque no se están cumpliendo todas las medidas, sobre todo las relacionadas con la prevención y la sensibilización".

Santana subraya la necesidad de una Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la cual fue aprobada la semana pasada por el Congreso y ahora tendrá que pasar por el Senado. Explica que es una ley que debe tener una dotación presupuestaria adecuada, "ya que se habla de recursos y de reparación de daño, de nada nos sirve si no tiene una partida presupuestaria que la acompañe".

Otras propuesta es realizar campañas de sensibilización y prevención que tengan como público objetivo a los jóvenes. Asimismo, de acuerdo con el Convenio de Estambul, exigen establecer la obligación legal de obtener y prestar datos de violencia sexual, los cuales a día de hoy, "se recogen de forma muy insuficiente". Es necesario también crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, en la que se incluyan todos los agentes implicados, así como los agentes del ocio nocturno, "porque muchas veces las políticas se hacen sin ellos y ellas y es necesario que tomen parte para que puedan tomar medidas preventivas en sus locales y crear protocolos".

Diseñar programas de prevención, detección y protocolos especializados o actualizar los existentes es otra de las propuestas, además de promover el desarrollo de programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio. Además, es importante implicar a las Unidades de Igualdad de las Universidades en la realización de estudios sobre el impacto del acoso, las agresiones y los abusos sexuales en el ámbito universitario. Por último, hay que fomentar la investigación en violencias sexuales.



