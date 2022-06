147 mil menores migrantes crecen sin papeles en España

Save the Children y la Fundación Por Causa presentan el informe ’Crecer sin papeles en España"

Las organizaciones insisten en la necesidad de crear medidas de regularización para hacer frente a esta situación de extrema pobreza que viven las familias con niñas y niños migrantes

Madrid, 24 feb. 2021. AmecoPress.- Save the Children y la Fundación Por Causa presentan su informe “Crecer sin papeles en España”. Ambas organizaciones han llevado a cabo un estudio que muestra la situación irregular que viven niñas y niños migrantes en España.

De acuerdo con el informe realizado, el número de menores migrantes en situación irregular es de 147 mil niñas y niños. Gonzalo Fanjul, coautor del análisis y director del área de Investigación de la Fundación Por Causa, apunta que la mitad de menores migrantes tienen menos de 10 años y un tercio más de quince. Además, subraya que la mayor parte provienen de América Latina, especialmente de Colombia, Honduras y Venezuela.

El coautor del informe “Crecer sin papeles en España”, insiste en la necesidad de crear medidas de regularización para hacer frente a esta situación de extrema pobreza que viven las familias con niñas y niños migrantes.

Por otra parte, Andrés Conde, director general de Save the Children, declara que el Estado Español debe garantizar la protección de menores migrantes sometidos a una triple vulnerabilidad: como menor, migrante e irregular. "Viven con temor a ser identificados y que les deporten", declara.

Un sistema educativo que aísla a menores migrantes

Entre las barreras que afectan a menores migrantes, cabe destacar las limitaciones educativas. Andrés Conde, sostiene que la falta de documentación les impide acceder a exámenes oficiales, certificados académicos, educación no obligatoria o la obtención de becas.

Jennifer Zuppiroli, coautora del informe y experta en infancia en movimiento de Save the Children, opina que la situación de pobreza de las personas migrantes ha aumentado en el confinamiento: " no han podido acceder a herramientas electrónicas para recibir una educación de calidad". El director general de Save the Children, añade que no solo existe la brecha digital, sino que también deben de hacer frente a las limitaciones de espacio: "sus viviendas son tan pequeñas que no tienen un lugar donde estudiar".

Las personas migrantes viven situaciones económicas bastante precarias

En cuanto a la situación laboral de las personas de nacionalidad extracomunitaria es importante destacar que los trabajos que desempeñan están poco valorados y el salario que reciben es muy bajo. Por ello, el informe hace hincapié en la inclusión socioeconómica de personas migrantes en España.

Para finalizar, Jennifer Zuppiroli reivindica la necesidad de convocar campañas de sensibilización para informar a menores migrantes sobre las posibilidades de acceso en diversos entornos. "Romper con las barreras racistas para garantizar la igualdad", concluye.

