Nueva York legaliza la gestación subrogada comercial

Madrid, 13 abril 2020. AmecoPress – Nueva York se convierte así en el 48º Estado de los Estados Unidos en legalizar esta práctica. La noticia se ha conocido en plena pandemia por el coronavirus que ha golpeado con especial dureza a la ciudad de Nueva York.

A principios de abril, cuando las muertes por coranavirus no dejaban de aumentar y para sorpresa de las organizaciones, el Gobernador del Estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, aprobó el levantamiento de la prohibición sobre la gestación subrogada comercial. La conocida como gestación subrogada altruista ya estaba permitida. Se trataría de aquella en la que los contratos no contemplan beneficio monetario para la mujer aunque habitualmente se le reembolsa el coste de los servicios médicos. También se permitirá la comercial.

Mientras que desde el prisma de la opinión pública española la cuestión de la gestación subrogada es un tema de derechos reproductivos y de las mujeres, en Estados Unidos es presentado por los lobistas pro vientres de alquiler como un derecho de las parejas homosexuales. En el mismo documento donde se da cuenta de la aprobación de la ley por parte el Estado de Nueva York se señala que “el gobernador Cuomo ha defendido por mucho tiempo los derechos de las personas de la comunidad LGBTQ y ha buscado garantizar que todos los neoyorquinos tengan la misma capacidad para formar y criar familias en este Estado”. Este mismo comunicado del gobernador continua diciendo que: "la prohibición de la gestación subrogada en Nueva York se basa en el miedo, no en el amor". Y añade "ya es hora de que actualicemos nuestras anticuadas leyes para ayudar a las parejas de la comunidad LGBTQ y a las personas que se enfrentan a la infertilidad a utilizar la tecnología reproductiva común para formar sus familias".

Por otro lado, en una carta dirigida al gobernador y firmada por cien lideresas neoyorquinas que intentaron frenar la aprobación de la norma señalan: “Nuestra oposición a esta ley viene de la convicción de que la legalización de los contratos de gestación subrogada comercial en el Estado de Nueva York, socava el control de las mujeres sobre sus cuerpos, interfiere con los derechos reproductivos de las mujeres, las vuelve más vulnerables al tráfico y explotación reproductivas y además subordina y daña a las mujeres, especialmente a aquellas que están en desventaja económica en nuestro Estado”. Además le recuerdan las conclusiones a las que llegó en 1998 la Comisión para Vida y la Ley del Estado de Nueva York, quien examina los asuntos de salud en la región y fue instaurada por el padre de Andrew Cuomo, el ex gobernador Mario Cuomo. En un informe recomendaron prohibir la gestación subrogada comercial por ser dañina para las mujeres cuyos cuerpos son usados y para los niños que éstos albergan. Sin embargo, este organismo mostró un cambio de criterio sobre la cuestión en diciembre 2017.

"Es la venta de mujeres para el beneficio de otros"

Tania Bien-Aimé es la directora ejecutiva de CATW (Coalición Contra la Trata de Mujeres en sus siglas en inglés). La organización lucha desde hace años contra la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas. En Estados Unidos han seguido muy de cerca la alarmante situación con los vientres de alquiler, una práctica cada vez más difundida en el país. En una entrevista concedida a AmecoPress, Bien-Aimé no ha ocultado su preocupación sobre la situación que vive el país. “Venimos de un país en el que las mujeres estuvieron en el mercado durante siglos. Este país fue construido sobre la esclavitud. La esclavitud fue perpetuada por la violación y cosificación de las mujeres negras. Incluso cuando fue abolida, se mantuvo a través de la violación y venta de mujeres afrodescendientes. Para nosotras esto no es diferente: es la venta de mujeres para el beneficio de otros”.

Respecto a la carga de responsabilidad sobre la aprobación en el colectivo LGTBI, Bien-Aimé responde que “Cuomo dice que es un derecho LGTBI pero es falso. Primero, todo el mundo tiene derecho a crear una familia, pero nadie tiene el derecho a crear una familia genéticamente. Además, no puedes decir simplemente LGTBI, porque solo estamos hablando de hombres gays ricos. Cuando hablas de gestación subrogada, es como el derecho de hombres ricos gays a comprar a otra mujer, a dos en realidad. Una como donante y otra para la gestación”.

Además expresa sus dudas respecto al encaje de una medida así con los derechos fundamentales de las mujeres. “En el contexto de los derechos humanos, no se pueden anteponer los derechos de una persona a los de otra. No hay un derecho humano a crear genéticamente una familia; eso no existe. Pero las mujeres sí tienen el derecho a la integridad de su cuerpo, a no ser vendidas… Es una contradicción lo que está pasando en Estados Unidos porque tú no puedes vender tus órganos, entonces ¿por qué está haciendo el Estado una excepción con los órganos reproductivos femeninos?“.

En Estados Unidos no existe una legislación federal sobre la cuestión por lo que la normativa entre los distintos Estados varía enormemente. Con esta ley, Nueva York se suma a los otros 47 que ya permitían las gestaciones subrogadas con fines comerciales. Mientras el resto del planeta toma mayoritariamente medidas encaminadas a prohibir la mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres, Estados Unidos parece nadar a contracorriente.

Foto: Pixabay

— -

Internacional – Vientres de alquiler – Legislación y género – Salud reproductiva. 13 mayo 20. AmecoPress