La acción inspectora busca regularizar salarios y cotizaciones con el foco en las personas empleadas a tiempo parcial

Madrid. 1 feb. 22. AmecoPress.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informaba el pasado lunes que ha iniciado un nuevo Plan de Actuación para regularizar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de las empleadas del hogar. El año pasado, la campaña se centró en personas empleadas a jornada completa, siendo este año dedicado a las personas trabajadoras contratadas a tiempo parcial.

La actuación inspectora está basada en un envío masivo de cartas dirigidas a personas empleadoras, es decir, a la persona titular del hogar familiar. En este envío de cartas, se les brinda “asistencia técnica e información para proceder a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la correspondiente regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social”.

Desde la asociación SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) se alegran de estas actuaciones, pero piden más. En la campaña del año pasado, dice el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se enviaron “un total de 45.019 comunicaciones para la regularización” y se “consiguieron transformar 2.351 contratos temporales en indefinidos”. En España, tal y como nos cuenta Carolina Elías, presidenta de la asociación de Servicio Doméstico Activo, actualmente hay cerca de 400.000 empleadas del hogar dadas de alta, sin contar aquellas que trabajan en la economía sumergida. Es por ello que los datos dados por Inspección de Trabajo no parecen suficientes.

En el caso de la empleada del hogar, explica Carolina, al cotizar por tramos no se reporta al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) mensualmente el salario que percibe. Esto significa que una vez se da de alta a la empleada, la persona empleadora reporta el salario y no hay ningún otro reporte hasta que hay un despido o una baja. Con la subida del salario mínimo interprofesional, no había forma de verificar que esa subida se había llevado a cabo, lo que la Seguridad Social entendió como una jornada menor de trabajo por parte de las trabajadoras del hogar. Nos cuenta Carolina, “Las empleadas del hogar, en vez de cotizar el 100% de jornada, cotizaban por 70-78%”. Es por ello, que, en la campaña del año anterior, comienza a regularizar los salarios por primera vez.

No parece suficiente la cantidad de cartas enviadas por Inspección de Trabajo, pero tampoco lo son las medidas tomadas para mejorar la situación laboral de este sector. Las empleadas del hogar siguen sin tener acceso al subsidio por desempleo, “hay empleadores que están dispuestos a pagar la cantidad que corresponda a la prestación, pero no es posible porque estamos en un sistema especial” denuncia Carolina.

Los Sistemas Especiales, según los describe la Seguridad Social, son “Grupos de encuadramiento de ciertos tipos de trabajos integrados en el Régimen General de la Seguridad Social que, por sus peculiaridades o características diferenciales, no les pueden ser aplicables las normas generales en materia de afiliación, cotización o recaudación”. Es por ello que desde SEDOAC, y otros grupos de empleadas del hogar como el colectivo Territorio Doméstico o el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (SINTRAHOCU), se exige al Gobierno su ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta ratificación significaría entrar al régimen general y no seguir en el sistema especial, y “tener las mismas prestaciones que el resto de trabajadoras y trabajadores, es decir, tener derecho al paro” cuenta Carolina, “hace falta voluntad política”.

Las empleadas del hogar son, en su mayoría, mujeres migrantes, las cuáles se encuentra atravesadas por la Ley de Extranjería. La no consideración de derechos para las inmigrantes “ilegales” suponen que sean mano de hora barata y víctimas de explotación. Es por ello que también, “luchan por que las trabajadoras del hogar estén regularizadas”.

Desde la asociación SEDOAC se alegran de que estas campañas existan y se estén llevando a cabo, pero tal y como cuenta su presidenta, “queremos más”.

