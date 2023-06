Más de 40 organizaciones denuncian que la sentencia del caso Arandina perpetúa “la cultura de la violación”

La Federación de Mujeres Progresistas ha lanzado un comunicado denunciando la sentencia emitida por el TSJ de Castilla y León y ya cuenta con el apoyo de 45 organizaciones

Madrid, 31 marz. 2020. AmecoPress.- Ante el giro que ha dado la sentencia del caso “Arandina”, la Federación de Mujeres Progresistas ha lanzado un comunicado para mostrar su desacuerdo con la sentencia emitida el pasado 18 de marzo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En esta nueva interpretación del caso se considera que hubo abusos y no agresión sexual, atenuando así las penas a dos de los jugadores y absolviendo a uno de ellos, al considerar que su edad de madurez mental era muy próxima a la de la menor.

Un total de 45 organizaciones ya han firmado este comunicado que, con el paso de los días, sigue recibiendo adhesiones de organizaciones que corroboran la disconformidad ante la nueva sentencia emitida para los ex-jugadores de la Arandina.

La Audiencia Provincial de Burgos condenó a los tres acusados a 38 años de prisión en diciembre de 2019, considerando lo ocurrido como agresión sexual al apreciar “intimidación ambiental”, para lo que se tomó en cuenta la complexión física de los acusados y la diferencia de edad con respecto a la denunciante. Ahora, la Sala Civil-Penal de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a uno de los condenados al considerar que tenía un grado de madurez próximo al de la menor, de 15 años, y ha rebajado las penas a 4 y 3 años de prisión para los otros dos al apreciar “cercanía de edad”, entre otros.

La Federación de Mujeres Progresistas recoge en el comunicado que no entienden ni el giro interpretativo que ha tomado este caso ni las diferencias tan sustanciales entre ambas decisiones judiciales. “Lo que está claro es que vuelve a ponerse en duda la credibilidad de la víctima”, exponen. Además, consideran que el último fallo no tiene en cuenta en absoluto el Código Penal que elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años en 2015; “ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo para absolver a uno de ellos como si no hubiera existido delito alguno”.

Desde la organización también se afirma que se están “desoyendo argumentaciones prohibidas en tratados firmados y ratificados por España como el Convenio de Estambul o el propio Consejo de Europa”, las cuales prohíben centrarse en las actuaciones anteriores y posteriores de la víctima con el único propósito de desacreditarla.

La Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, una de las organizaciones que han firmado el comunicado, pide que se unifiquen los criterios judiciales - si bien respetando la libre valoración de la prueba y el criterio de cada tribunal - con la finalidad de evitar la desproporción que hay entre los criterios que utiliza uno y otro. “No es normal pasar de una sentencia en la que se establece una condena de 12 o 14 años a otra en la que se reduce la condena a 4 años”, piensa la Comisión. Por su parte, la Federación defiende que el mensaje que lanza esta sentencia es terrible, “de nuevo se desplaza el foco de la culpabilidad en la víctima y los agresores salen prácticamente indemnes”.

“Se debe partir de una mínima unificación en cuanto a lo que se considera derecho y delito sexual”, expresan desde la Comisión. Así mismo, reclaman que haya una unificación de criterios para que determinadas conductas se tipifiquen como agresión y no como abuso. “Cuando se atenta contra la libertad sexual utilizando violencia o intimidación y hay una penetración ya sea vaginal, anal u oral, se debería entender que hay una agresión sexual, tipificada como violación. En este caso la ha habido, aunque sea vía oral”, explica Susana, presidenta de la Comisión.

El momento en el que sale a la luz esta sentencia es muy desfavorecedor debido a que la emergencia impide que se pueda convocar una manifestación. Además, existen un gran volumen de información sobre la situación originada a causa del Coronavirus que deja enterradas y con escasa repercusión a otras informaciones como esta. Ante esta situación, el comunicado emitido por la Federación recoge que “es necesario hacer entender la trascendencia de un fallo de esta envergadura que únicamente viene a demostrar que continúa perpetuándose la cultura de la violación en nuestro país”.

“Volvemos a experimentar un retroceso claro en los derechos de las mujeres y nuevamente en materia de violencia sexual, lo que nos lleva a preguntarnos cómo decirles a las mujeres que confíen en el sistema judicial”, concluye el comunicado.

Si no eres una organización y te quieres sumar a esta iniciativa puedes firmar aquí.

