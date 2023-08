“Exigimos nuestros derechos humanos al aborto libre, seguro y accesible ahora”

Manifiesto Aborto Internacional

Organizaciones de todo el mundo han redactado una declaración civil conjunta sobre el derecho al aborto que se presentará el próximo lunes 8 de octubre en el 48º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra

La Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI); el Centro de Derechos Reproductivos (Center for Reproductive Rights); la Asociación para los Derechos de la Mujer en el Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development), CHOICE for Youth and Sexuality, IPPF, Ipas, el Instituto de Cairo para el Estudio de los Derechos Humanos, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights) y la Asociación Sueca para la Educación Sexual (Swedish Association for Sexuality Education) han sido las encargadas de elaborar el documento, cuyo objetivo, explican, es “resaltar el impacto del estigma sobre el aborto, criminalizado o no, en todos los países, así como la impunidad de las violaciones que se siguen produciendo por la denegación del acceso al aborto”.

Esta declaración se ha basado en las ya elaboradas y presentadas en el Consejo a lo largo de los 3 últimos años y cabe destacar que solo la del año pasado consiguió reunir las firmas de más de 350 organizaciones y 500 personas. Una vez más, se reclama el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: “exigimos nuestros derechos humanos al aborto gratuito, seguro y accesible, AHORA. No después de la pandemia, no después de las interminables crisis económicas, no después de cualquier asunto que se considere más importante, AHORA.” Además, aportan los datos estimados de mortalidad materna al año por países según la OMS y explican que “hoy, y cada día, más de 800 mujeres y niñas morirán porque los Estados no nos consideran dignas de disfrutar de los derechos humanos más básicos”.

Tanto la declaración como el formulario para firmar están disponibles en inglés, francés, ruso árabe y español. Puedes leer la declaración y acceder al formulario en este último idioma pinchando en los enlaces.

