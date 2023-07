La cadena de gimnasios McFit condenada por publicidad sexista

Una vez ratificada la sentencia la empresa deberá pagar las costas del juicio, retirar la publicidad y publicar la resolución en sus medios digitales y redes sociales

Madrid, 12 feb. 2020. AmecoPress.- El juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha condenado a la cadena de gimnasios McFit, una de las más grandes de Europa por socios, debido a que una de sus campañas publicitarias denigra a la mujer.

La demanda contra la cadena de gimnasios fue interpuesta en 2017 por el Instituto de la Mujer con motivo de un video publicitario en Youtube. En él se utiliza el cuerpo de la mujer, de forma denigrante, como reclamo para atraer más clientes al gimnasio. Tras visualizar la campaña, el Juzgado de lo Mercantil la ha considerado como “ilícita y desleal”. Ante esto el juzgado ha dado la razón al Instituto de la Mujer y ha determinado que McFit deberá pagar las costas del juicio, retirar la publicidad de todos aquellos lugares y plataformas en las que la empresa la estuviera mostrando y, además, la cadena debe publicar al resolución en sus medios digitales, página web y redes sociales en las que se difundió la publicidad.

La demanda se presentó contra el vídeo promocional difundido en Youtube, “Proud to be Mcfit”, y contra la imagen incluida en lonas publicitarias instaladas en edificios y en la página web de la empresa. “En ellas se recurría al cuerpo femenino mostrando primeros planos de los glúteos, esto es un reclamo no justificado por el producto anunciado”, explica el Instituto de la Mujer. Teodoro Ladrón, juez del caso, ha considerado que los fotogramas del video son denigrantes ya que se presenta a la mujer “solo y simplemente como un trasero bonito y con connotaciones eróticas”.

La sentencia, que aún no es firme, determina que más que un pantalón deportivo, lo que viste la mujer de la imagen, es una prenda íntima de lencería. Además, se considera esta prenda como inadecuada para ser usada en un gimnasio al que acuden tanto hombres como mujeres y que se usa para “captar la atención del público y mostrar el trasero de forma procaz”.

Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer, ha valorado positivamente la estimación de la demanda y ha concluido que “el sexismo en la comunicación, especialmente el uso del cuerpo femenino como un reclamo publicitario, es uno de los principales factores que contribuyen a perpetuar la discriminación de las mujeres y la violencia de género. Considera además que prácticas publicitarias como estas representan a la mujer como un objeto sexual disponible, lo que deriva en actitudes de dominación y, en consecuencia, “en los abusos y dominaciones sexuales y la infravaloración social de las mujeres como individuos”.

El Observatorio de la Imagen de las Mujeres ha recibido en 2019, 780 quejas, de las cuales el 58,2% corresponden a contenidos publicitarios. En este contexto, el Instituto de la Mujer ha añadido que “desde este organismo no hay ninguna voluntad de judicializar la publicidad, además, hay que reconocer, y lo valoramos muy positivamente, que una parte de anunciantes este cambiando sus estrategias de comunicación hacia modelos más respetuosos con la imagen de las mujeres y más igualitarios, cuyo ejemplo esperamos que se extienda, pero el sexismo todavía está muy presente, y hay que hacer cumplir la legislación”.

Entre las campañas publicitarias más polémicas y que por tanto más quejas han provocado en 2019 se encuentra la campaña emitida por El Corte Inglés para el Día de la Madre, con 130 quejas. El cartel, que corrió como la pólvora en redes sociales, contenía el lema "97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre". Estas palabras desataron una polémica e incluso la Generalitat Valencia abrió un expediente sancionar a la multinacional que finalmente acabó en denuncia. Se consideró que la campaña fomentaba un estereotipo de madre resignada destinada cumplir su papel de “buena madre” basado en la entrega por encima del resto de identidades que pudieran conformarla.

Foto: 1) Imagen de CMD Sport; 2) Campaña Publicitaria Oficial de El Corte Inglés

12 de feb. 2020.