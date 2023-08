La Comisión 8M organiza la semana a favor de una educación afectivo sexual

Talleres, concentraciones y la gran manifestación del sábado 22 de febrero ocupan esta semana de Revuelta Feminista para reivindicar la necesidad y el derecho de una educación afectivo sexual

Madrid, 17 feb. 20. AmecoPress.- La Comisión 8M Madrid, espacio unitario de coordinación de las acciones del movimiento feminista de cara al 8 de marzo, ha convocado para esta semana distintas acciones para exigir una educación afectivo sexual de calidad que culminarán el sábado 22 de febrero con una gran manifestación que recorrerá las calles del centro de la capital.

La Comisión 8M se ha puesto como propósito para este 2020 “organizar un mes de acciones y movilizaciones con el objetivo de visibilizar las reivindicaciones y propuestas del movimiento feminista, mes al que se ha llamado por ello de ‘Revuelta Feminista’. Queremos que todos los días sean 8 de marzo y tener una vida con derechos durante todo el año” en palabras de la Comisión.

Por tanto, esta semana es la semana de reivindicar una educación sexual feminista y visibilizar a través de las acciones programadas la necesidad de cubrir esta carencia educativa. Teniendo en cuenta el contexto político y social que hay actualmente en la Comunidad de Madrid, la Comisión 8M considera fundamental exigir una educación afectivo sexual como herramienta básica para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, además de las libertades y la lucha contra las violencias machistas.

Fuentes de la Comisión han informado a AmecoPress que el plan de la semana es que “se harán talleres en barrios, universidades…sobre educación sexual feminista. El día 19 de febrero vamos a acompañar internacionalmente a nuestras compas argentinas y haremos una concentración frente a la embajada para apoyar a las mujeres argentinas que han pedido solidaridad”. La semana culminará con la manifestación del sábado 22 de febrero, al que han llamado: 22F: “Revuelta Feminista por una educación afectivo sexual”. Esta jornada será llevada a cabo durante la mañana del sábado 22 de febrero desde las 11 h de la mañana hasta las 14 h de la tarde, que pretende finalizar frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid con la lectura de un manifiesto con las reivindicaciones oportunas.

La jornada del 22 comenzará con la Operación Araña, que consistirá en que “desde los Barrios y Pueblos de Madrid vayamos todas juntas hacia el centro y que cada línea de metro que se ocupe sea una temática relacionada con la educación y la salud sexual. Se va a trabajar desde ahí, cada barrio cuando coja el metro o el tren va a ir cambiando el nombre de las paradas y van a ir dejando una serie de rastros relacionados con su temática”, según informan fuentes de la Comisión, que también informan que “esta acción será no mixta”.

¿Cómo participar?

En vuestro barrio y pueblo, ¿queréis participar? Si es así, escribe a un correo electrónico a educación.feminista8m@gmail.com indicando:

– Barrio y/o pueblo

– A qué zona corresponde vuestro pueblo o barrio de las siguientes (son 8 zonas a partir de los puntos cardinales)

Una vez que indiquen su zona, os enviarán un e-mail con todos los materiales necesarios, ya que cada zona tendrá unos materiales específicos (en función del tema asignado) y otros comunes.

Tras la Operación Araña será la gran manifestación que, en cambio, será mixta, ya que apelará al apoyo “del AMPA, papás y mamás, universidades, asambleas de instituto…ya que creemos que la responsabilidad es conjunta y colectiva, de todos”. Esta comenzará a las 13:00 desde la Puerta del Sol hasta la Consejería de Educación, y terminará con la lectura de un manifiesto que, según fuentes de la Comisión, “reivindicará una educación sexual feminista, libre de estereotipos y sobre todo que incluya identidades que no suelen ser tratadas en la educación sexual normativa, como es una educación sexual orientada a personas LGTBI”. Desde la Comisión han recordado que la educación sexual “no debe estar orientada únicamente a la prevención de enfermedades de transmisión sexual (que también) sino que debe concebir a las mujeres como sujetos activos y no pasivos. La educación afectivo sexual debe estar basada en la salud pero también en el placer, en el respeto mutuo, en las responsabilidades dentro de las relaciones… y todo eso no se están dando como contenido”.

La Comisión 8M Madrid anima a cualquier colectivo u organización a participar en dicha manifestación de cara a ser muchas las personas que se movilicen el 22F, pues “creemos que es fundamental en estos momentos exigir información y formación de calidad sobre educación afectiva sexual en las aulas”.

Para preparar de la mejor manera este 22F, la Comisión 8M Madrid realizará una reunión abierta y amplia para explicar la propuesta para quienes tengan dudas sobre cómo participar. La reunión será el día martes 18 de febrero a las 19 H en la Eskalera Karakola, C/Embajadores 52, Local A, 28012 Madrid.

Foto: Archivo AmecoPress, cedidas por la Comisión 8M Madrid

—

