Saber nombrar y construir una atención integral para luchar contra la Mutilación Genital Femenina

6 de febrero, Día Internacional contra la MGF

La ablación no se da en aislado. Por ello, abordarla requiere afrontar necesidades administrativas, económicas, laborales y psicológicas de las mujeres

Madrid, 04 feb. 20. AmecoPress.- Crear un nuevo lenguaje para nombrar una práctica ancestral. Tan paradójico y complicado como eso. Porque es necesario hablar, poner palabras a una realidad compleja, también dolorosa, que se entrelaza con distintas violencias y perspectivas que no se pueden obviar. Al contrario, abordar la Mutilación Genital Femenina (MGF) requiere un enfoque integral y un esfuerzo por ir más allá de los estereotipos y simplificaciones que a menudo inundan los imaginarios colectivos. Bajo esa premisa UNAF celebra hoy la IX Jornada Internacional: ‘Vivir con mutilación genital femenina. Construyendo una atención integral de calidad’, en el Circulo de Bellas Artes de Madrid.

En la primera mesa de la jornada las activistas Asha Ismail, directora Save a girl, Save a generation, Hawa Toure, directora de Dimbe Asociación Intercultural de Mujeres Mauritanas, Fatumata Diallo, coordinadora de la Asociación de Mujeres de Guinea de Madrid, y Mariam Berete, mediadora intercultural y agente de salud en Fundación Cruz Blanca, hablan sobre lo que supone vivir con MGF, sobre "lo visible y lo invisible". Lo hacen, moderadas por Mª Ángeles Rodríguez Benito, de UNAF, que con suave habilidad, va logrando que se expresen y que vayan aflorando dolores y risas, tabúes y reivindicaciones.

La MGF no se da en asilado. Por ello, abordarla requiere afrontar necesidades administrativas, económicas, laborales y psicológicas de las mujeres. Mujeres migrantes que vienen a nuestro país, que tienen hijas y necesitan protección. Mujeres que quedan en esos países en los que la ablación se sigue realizando. Realidades que se entrelazan y que reclaman el trabajo conjunto de todas.

“Cuando nace un niño, hay tambores; cuando nace una niña, el silencio te dice todo”

“La MGF es mucho más que un corte”, advertía Asha Ismail, es la punta de una pirámide. En nuestra comunidad, “cuando nace un niño, hay tambores; cuando nace una niña, el silencio te dice todo”. Así ilustraba el sustrato patriarcal que las condiciona antes y después de sufrir la ablación.

“En África se burlan de ti si no estás mutilada, las amigas, la pareja, es un insulto”, explicaba Mariam Berete, “por eso necesitamos sensibilización para no sentir vergüenza y para enfrentar la presión que nuestras hijas van a experimentar cuando vuelvan a nuestros países”. Pero también hay que desterrar la imagen de que una mujer que ha sufrido la MGF es incapaz de sentir placer: “le haces que tenga duda y vergüenza y que se sienta menos que las otras mujeres”, advertía Asha Ismail, “tenemos que cambiar las estrategias para hacer el menor daño posible”.

El concepto de placer se ve cuestionado. No solo en los países en los que la MGF está “consentida”. En todo el mundo. “Gracias a nosotras hay mujeres europeas que se han dado cuenta de que tienen un clítoris”, advertía con sorna risueña la cónsul de Burkina Faso que se encontraba entre el público de esta primera mesa. “Los mandatos de género se manifiestan en la sexualidad”, explicaba Ángeles. ¿Qué es el placer?, ¿cómo se manifiesta?, ¿de qué modo experimenta placer el cuerpo de las mujeres?, ¿cómo son nuestras relaciones sexuales? Es imprescindible apostar por la educación sexual.

“En Europa nos informan de nuestros derechos y eso nos da confianza para luchar”, asegura Mariam Berete. Es importante conocer, es fundamental saber que es posible la reconstrucción quirúrgica. Y es también esencial “prevenir, mediante el trabajo conjunto aquí y en África”, reclama Hawa Toure. Apoyar a las activistas feministas, que no están bien vistas, a quienes intentan difamar para que otras mujeres no se quieran asociar con ellas.

Europa tiene que cuestionar su función. En España, por ejemplo, las mujeres en riesgo de sufrir MGF no tienen derecho al asilo –en Francia, sí-. Fatumata Diallo recuerda que “migramos porque estamos huyendo de la violencia y queremos derechos. Buscamos protección y necesitamos apoyo”, insiste.

En la mesa ha habido espacio para revisar la implicación de profesionales de la salud, desde la atención primaria, enfermería hasta la ginecología, y también de quienes educan y tienen la posibilidad de advertir cambios en el comportamiento de las niñas que vuelven de vacaciones en sus países de origen y que pueden indicar que han sufrido ablación.

Atención psicológica feminista

Mª Ángeles Rodríguez abogó por una “atención psicológica feminista porque si no, no funciona” y por seguir trabajando “por implicar a los y las profesionales sanitarios”. Junto a sus acompañantes, resalta el papel que juegan las asociaciones de mujeres de origen en la prevención de la MGF, ya que son el enlace entre las comunidades y las instituciones. Pero en la atención hay que afrontar aspectos como la barrera idiomática, los hábitos de aseo, las creencias y costumbres, la situación administrativa, el ámbito laboral…. "Muchas mujeres no pueden formarse ni informarse sobre MGF por falta de medios. La pobreza es la ignorancia", sentenciaba Hawa Tour.

No hay ninguna religión que obligue a la mutilación genital de las mujeres. Pero se ha instalado como un mecanismo de control de las mujeres y de poder religioso, político, económico y social. Es una de las conclusiones compartidas en esta primera mesa que se cerraba también con la exposición de una reflexión de Khady Koita, expresidenta de la Red Europea de MGF: “La mutilación no solo extirpa el sexo de la mujer, sino también una parte del cerebro que hace de ella una mujer sumisa, porque cuando una niña es mutilada se están vulnerando sus derechos y eso la acompaña a lo largo de toda su vida”.

La jornada ha seguido con dos mesas de intercambio en las que diversas profesionales han visibilizado y profundizado sobre las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la MGF y la necesidad de construir y desarrollar espacios, metodologías y protocolos que garanticen una atención integral de calidad para mujeres y niñas. Este nuevo reto supone un avance importante y necesario que contribuye a la erradicación de la MGF pero sobre todo pone de manifiesto la necesidad de dar respuesta y ofrecer recursos a los 200 millones de mujeres y niñas supervivientes de mutilación genital en el mundo.

Foto: AmecoPress

