Él es español. ¿Ellas? Gitanas

Tratamiento de algunos medios en los asesinatos machistas

Algunos medios ponen el acento calificativo en la etnia de las mujeres víctimas de un asesinato machista

Madrid, 12 jun. 19. AmecoPress.-“Mujer de 35 años y etnia gitana”, así empieza la lectura de una noticia sobre un caso de asesinato por violencia machista en Aranjuez. Algunos medios se han hecho eco de este suceso haciendo especial hincapié en la etnia de la mujer asesinada y resaltando –negritas incluidas- la nacionalidad española del presunto autor.

La noticia parece olvidarse del asesinato para centrar su foco de atención en contar la relación afectiva que mantenían o dejaban de mantener las personas implicadas y haciendo alusión a una posible “venganza” como motivo principal del crimen. Pero dejando a un lado el cuestionable tratamiento narrativo que envuelve la noticia, lo que más llama la atención y que han denunciado desde El Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid es el trato diferenciado que se da a las mujeres -con clara alusión a que son de etnia gitana- y el que se le da al hombre como presunto implicado en el asesinato machista resaltando su nacionalidad española. Un dato que además de desigual es erróneo ya que el hombre también es de etnia gitana y en ningún momento aparece reflejado en la noticia.

En el comunicado hecho desde El Consejo de las Mujeres se pone en manifiesto que las mujeres implicadas son ciudadanas españolas. El hacer una diferencia entre la etnia de ellas y la nacionalidad del hombre implica un trato desigual en la noticia además de reflejar una clara denotación machista y racista posicionando al hombre en una situación de privilegio. Todas las personas implicadas en el crimen son de etnia gitana y nacionalidad española y no existe ningún motivo para resaltar cualquiera de las dos condiciones.

Desde la Asociación de Mujeres Gitanas en Madrid Romi Serseni afirman que cuando se comete un asesinato, un robo o cualquier tipo de delito, las personas que lo realizan son personas, y no tiene nada que ver el pertenecer a una minoría, un pueblo o una ciudad. La pertenencia a una etnia no significa absolutamente nada en los hechos acontecidos. “Denunciamos esos hechos que a nosotras nos repercute como colectivo. Cuando se nos menciona en la prensa y especifican nuestra procedencia, no aporta nada relevante para el hecho en sí. Consideramos que aún a determinados medios les falta una formación adecuada porque no aportan ningún dato relevante ni informativo”.

