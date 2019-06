Curso de la Universidad Complutense

Las jornadas tendrán lugar entre el 3 y el 5 de julio en Madrid

Madrid, 2 jun. 19. AmecoPress.- La Universidad Complutense de Madrid (UCM), con la participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organiza este verano el curso "¿Qué esconden las brechas de género en el trabajo? Propuestas para la equidad".

A las jornadas, que arrancarán con las intervenciones de Joaquín Goyache, rector electo de la UCM, y de Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones del Gobierno de España, está invitada una audiencia muy amplia.

“El curso está dirigido al mundo de la Universidad Complutense y de todas las universidades españolas y al público general interesado”, comenta María Emilia Casas, Catedrática de Derecho del Trabajo, co-directora del curso y la única mujer que ha ocupado la presidencia del Tribunal Constitucional de España. La directora adjunta es Judith Carreras, consejera de la OIT para España.

¿Se conoce bien todo lo que hay detrás de la brecha salarial? Y más importante, ¿las propuestas y recomendaciones que se hacen para dar respuesta a las brechas de género en el trabajo son las más efectivas? Estas preguntas son las planteadas por la organización del curso estival y a partir de las cuales las personas que participen en las diferentes mesas y ponencias están invitadas a reflexionar y lanzar propuestas.

Terminar con la brecha salarial es una de las reivindicaciones que más protagonismo ha cobrado en las movilizaciones feministas de los últimos años, aunque no hay demasiado lugar para el optimismo: el Fondo Monetario Internacional ha indicado recientemente que, al ritmo actual, la desigualdad en las retribuciones no se superará hasta dentro de 100 años. Como señala María Emilia Casas, “este desajuste tiene una incidencia directa en la protección social, porque, como consecuencia de la brecha retributiva, las pensiones que reciben las mujeres son más bajas, y menos mujeres que hombres tienen derecho a recibirlas”.

El curso quiere contribuir a la reflexión y la propuesta empezando por tratar el rol de las mujeres en los cuidados no remunerados y las políticas de conciliación y corresponsabilidad y su influencia en la configuración desigual del mercado de trabajo y de la ocupación y en la discriminación salarial. María Pazos, matemática, activista feminista y socia fundadora de la Plataforma por los Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PPIINA), que participará en una de las mesas redondas programadas, señala que “mientras los cuidados no se repartan equitativamente entre hombres y mujeres, no vamos a superar la brecha salarial, porque las mujeres vamos al empleo con la casa a cuestas”.

Pazos apunta al fenómeno de la discriminación estadística como una de las causas principales que subyacen a la brecha salarial: “El empresario no sabe si una mujer en edad fértil va a ser madre o no, pero sí sabe que, en caso de serlo, por la forma en que los permisos están configurados, las mujeres se ausentan más del trabajo que los hombres que son padres. Por lo tanto, los ascensos, los contratos indefinidos y los puestos de responsabilidad se conceden a los hombres, porque son la mano de obra estable”. Desde la PPIINA consideran que “es importante que se discuta sobre estas cuestiones fuera del reducido marco de gente que lo hace dentro del movimiento feminista”, puesto que se trata de un indicio de que la ola feminista está llegando “a la corriente principal”.

El debate se prevé rico y amplio, puesto que las mesas redondas incluyen a ponentes que proceden de diversos –y enfrentados- sectores: representantes sindicales y de la CEOE; representantes de empresas como Repsol y Banco Santander; portavoces del Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos; profesorado universitario; representantes de la OIT; y asociaciones de mujeres y feministas. Las personas interesadas en el curso pueden informarse aquí sobre los tipos de tarifas y consultar el programa completo pinchando aquí.

