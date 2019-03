Solo el uno por ciento de las obras sinfónicas programadas en orquestas son de mujeres

Madrid, 20. mar. 19. AmecoPress.- La Asociación Clásicas y Modernas, en colaboración con la Fundación SGAE, Mujeres en la Música y Mujeres Creadoras de Música en España, ha elaborado el estudio ‘¿Dónde están las mujeres en la música sinfónica?’, en el que se analiza el papel de la mujer dentro de esta disciplina. Los datos ponen de manifiesto que la participación de la mujer en este campo está aún muy lejos de lo que sería deseable en términos de paridad y de igualdad. El análisis ha tomado como referencia los conciertos ofrecidos por las orquestas españolas en la temporada 2016-2017.

Así, de los resultados obtenidos, se analiza que el mundo de la música clásica es uno de los territorios masculinos por excelencia: solo el uno por ciento de las obras programadas por las orquestas sinfónicas españolas en la temporada 2016-2017 corresponden a mujeres, un porcentaje que asciende a un escaso dos por ciento en el caso de las obras de autoría española, lo que se traduce en seis obras de 278 interpretadas.

De esta manera, solo el cinco por ciento de quienes dirigen una orquesta son mujeres, alcanzando la cifra de ocho directoras frente a 167 directores. Estas ocho directoras han dirigido en total el cuatro por ciento de los conciertos programados, siendo 24 las obras dirigidas por mujeres de 668 conciertos analizados. Sin embargo, las aulas de los conservatorios superiores de música están llenas de mujeres, concretamente el 43 por ciento de las personas tituladas son mujeres.

En la presentación de este estudio ha tenido lugar una Mesa Redonda compuesta por Pilar Rius, presidenta de Mujeres en la Música; Rubén Gutiérrez, director general de la Fundación SGAEM; Natalia Vergara, presidenta de Mujeres Creadoras de Música de España; Pilar Jurado, nueva presidenta de la SGAE y Margarita Borja, coordinadora del Proyecto Clásicas y Modernas Temporadas de Igualdad en las Artes Escénicas, como moderadora.

En este encuentro se han referido como “cifras descorazonadoras” al cero por ciento en varias comunidades autónomas de obras de compositoras vivas programadas y al bajo número de conciertos dirigidos por mujeres.

Pilar Rius ha avisado que “de todas las artes, la música es la que está peor en términos de igualdad”. La causa proviene de la resistencia de las organizaciones y el estudio es un reflejo de la realidad: “no hay paridad”.

“Por parte de Mujeres en la Música hay un compromiso de no quedarnos en los números. Hay que exigir que la paridad exista a los grandes programadores. Además, no puede ser que en los centros educativos no programen compositoras, no tienen espejos en los que mirarse”.