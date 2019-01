Publicaciones de Ameco

Madrid, 24 enero. 19, AmecoPress. ‘Escuela de Comunicación de Género e Inclusiva’ es el título de la nueva publicación de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (Ameco). Recientemente publicada, la obra será presentada en la celebración del aniversario de la organización, que este año cumple 25 años.



La edición de esta suerte de manual incluye una parte orientativa sobre qué es la comunicación de género y cuál ha sido la trayectoria y logros de AMECO, y otra de artículos de especialistas que ahondan en temas tan importantes como la enseñanza y formación académica y cuáles son las estrategias necesarias para llegar a una complicidad entre las mujeres periodistas.

La profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juana Gallego, experta en Género y Comunicación, y Directora del Observatorio para la Igualdad de 2016 a 2018 en esta misma Universidad, en su artículo “Retos académicos y profesionales para una comunicación con perspectiva de género” plantea cuales son los desafíos fundamentales que la formación universitaria deberá afrontar en los próximos años para incorporar en sus planes de estudio la perspectiva de género.

Juana Gallego recalca que sin una formación específica sobre género es imposible modificar los contenidos de los medios de comunicación, y sin un cambio en la representación de las mujeres en los mismos es imposible cambiar las mentalidades. Hay que trabajar en varios frentes simultáneamente para incidir en el cambio de nuestro imaginario colectivo, ya que la imagen de las mujeres continúa siendo estereotipada en la mayor parte de los productos comunicativos, ya sean informativos, publicitarios, videoclips y otros formatos audiovisuales.

La comunicadora de opinión en diferentes medios, Teresa Mollá Castells, que publica sus artículos de opinión periódicamente en diversas agencias de género del Estado Español y América Latina y medios de comunicación general, a lo largo de varios años, con más de 250 artículos publicados sobre temas de violencia de género, feminismos y políticas de igualdad, aborda cuales son las actuales herramientas que nos han brindado las tecnologías de la comunicación que nos permiten observar, con cierta tristeza, que las mujeres seguimos estando en segunda línea en cuánto a presencia en los medios de comunicación.

Nos plantea que los resultados de los dos últimos Proyectos Globales de Monitoreo de medios del 2010 y del 2015 así lo demuestran. Además plantea el déficit de presencia de mujeres en las cúpulas directivas de los grandes operadores de comunicación y como sus condiciones laborales sufren las mismas brechas de desigualdad que el conjunto de mujeres trabajadoras. A todos estos lastres hemos de sumar el tan temido miedo a hablar en público, cuyo origen no es individual de cada una de nosotras, es colectivo y tiene orígenes claramente patriarcales.

También destaca como el pasado 8 de marzo marcó un hito importante en el mundo no solo feminista, sino de todo orden. Las periodistas y comunicadoras no secundaron la huelga únicamente, también fueron el germen de un movimiento de solidaridad común llamado “Las periodistas paramos”.

Perspectiva de género, un criterio de calidad

En periodismo, aplicar un enfoque o perspectiva de género consiste en plantearse y señalar cómo afectan de manera distinta a hombres y mujeres los hechos y fenómenos sobre los que informamos. Además de visibilizar la realidad específica de las mujeres, implica destacar sus aportaciones y ofrecer su punto de vista. AMECO, a través de su Escuela de Formación continuada en Escuela de Comunicación de Género e Inclusiva, defiende este enfoque como un criterio de calidad en el periodismo.

Si no se representa adecuadamente a la mitad de la población, no se está cumpliendo con los objetivos del buen periodismo, no se está llevando a cabo la labor periodística con rigor y veracidad. Debemos exigir que se visibilicen las realidades y problemáticas específicas de las mujeres, pero también que se las presente como protagonistas y sujetos de las noticias, mostrando su diversidad y las aportaciones que hacen a la sociedad.

La publicación explica los objetivos y el modo de trabajo de la Escuela de Comunicación de Género e Inclusiva, un proyecto puesto en marcha por AMECO para formar a las nuevas generaciones de periodistas desde una perspectiva de género.

El objetivo es que esta perspectiva permita al alumnado ser conscientes de la representación actual de las mujeres en la prensa y ser capaces de incorporar estrategias de eliminación de usos sexistas en el discurso mediático, lo que favorecerá la igualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, la formación pretende favorecer la presencia y posición de las mujeres en la empresa informativa hasta que ocupen el lugar que les corresponde.

Fundamentalmente la Escuela implementa talleres de formación especializada en periodismo con perspectiva de género que comprenden distintos contenidos, abordados de un modo teórico y práctico por diversas profesionales del campo académico, político, social y periodístico.

Además, AMECO mantiene, desde el año 2004, Convenios de Colaboración con las tres Universidades públicas de Madrid, que imparten Estudios de Ciencias de la Información: Universidad Complutense, Rey Juan Carlos y Carlos III. Con ellas se han llevado a cabo actividades formativas regladas y no regladas así como contratación en prácticas remuneradas del alumnado del último ciclo de forma regular.

Las prácticas en la agencia AmecoPress son una extraordinaria vía de aplicación de las herramientas conceptuales acerca de la comunicación con perspectiva de género recibida a través de los talleres y materiales. Mediante estas prácticas las y los estudiantes tienen la oportunidad de aprender cómo se elaboran las informaciones, reportajes, entrevistas, crónicas, teniendo en cuenta la perspectiva de las mujeres y de aplicar estrategias para el abordaje de las violencias machistas, entendidas en toda su amplitud, como expresión última de la permanente discriminación que viven las mujeres. La aplicación del lenguaje no sexista, es enfocado con rigor y constituye un valor añadido en la elaboración de la información.

