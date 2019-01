Las mujeres toman la calle para defender sus derechos

Noticias

Madrid, 17 ene. 19. AmecoPress.- No hemos pasado de la histórica movilización del 8 de marzo de 2018, con la primera huelga de mujeres, a la irrupción de Vox y el discurso machista, homófobo y racista tomando espacio en los medios y en la sociedad. No. Son realidades que conviven y crecen. Mientras la ultraderecha entraba en las instituciones, el movimiento feminista convocaba movilizaciones que fueron replicándose desde Andalucía a numerosas ciudades del Estado español y más allá de nuestras fronteras: ‘Ni un paso atrás’, era el lema.



‘Nuestros derechos no se negocian’, ‘Madrid será la tumba del machismo’, ‘Basta ya de justicia patriarcal’, ‘Vox escucha el pueblo está en la lucha’, ‘No es no, lo demás es violación’, ‘Estoy hasta las tetas de hacerte las croquetas’, han sido algunos de los eslóganes escuchados en Madrid. Cientos de miles de mujeres -y bastantes hombres- llenaban la Puerta del Sol y los alrededores, el mismo día que 10.000 personas se congregaban frente al Parlamento andaluz con motivo del debate de investidura y el pacto de Gobierno en Andalucía, en el que se ha negociado los derechos de las mujeres.

Frente al edificio de Correos, en la Puerta del Sol, varios de los colectivos feministas que firmaron la convocatoria nacional para este 15 de enero sostenían una gran pancarta bicolor. "Nuestros derechos no se negocian". "Igualdad real ya", podía leerse.



Aunque el motivo concreto de la movilización era el pacto de gobierno, el espíritu de la convocatoria era más amplio y el movimiento feminista volvió a mostrarse con su capacidad transformadora, rebelde e inclusiva. La convocatoria fue autónoma, lanzada por colectivos feministas que conforman una amplia red organizada por todos los territorios mediante asambleas, grupos de wassap, listas de correo y asociaciones.

La reacción al avance de las mujeres exigiendo igualdad y derechos se expresa de forma muy virulenta y a nivel institucional conforma la estampa de esos “trillizos” que con sus propuestas amparan el odio a las mujeres, a las personas homosexuales y a las inmigrantes. Andalucía será gobernada por el PP, con el apoyo de Ciudadanos y de VOX, que con sus 12 votos condicionará no solo la investidura, sino cualquier propuesta que quiera aprobarse en el Parlamento.



Es conocido que los partidos de ultraderecha acostumbran a descalificar todo lo proveniente del feminismo como “ideología de género”, “locura de género”, “hembrismo”, feminazismo, etc. Esta vez fue "kale borroka". Lo dijo el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Francisco Serrano, refiriéndose a las mujeres que estaban protestando por cuestionar sus derechos.



El objetivo principal de estas descalificaciones es no reconocer el papel de las mujeres, de su lucha, de su fuerza para la obtención de todos los derechos que han contribuido a hacer sociedades más justas y más igualitarias y, en definitiva, han creado un mundo mejor para todas y todos. Un movimiento histórico, mundial, diverso y creativo: en Sevilla, las llamadas Kale Borroka (del euskera “kale”, calle, y “borroka”, lucha, pelea) respondieron con una bulería que se ha hecho viral en la red.

En estos días se ha citado mucho la famosa frase de Simone de Beauvoir: “No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.



"Nuestros derechos no se negocian. Ni un paso atrás en igualdad" es lema bajo el que se celebraron concentraciones en un centenar de ciudades españolas y que son el pistoletazo de salida al "largo historial de movilizaciones constantes, permanentes e insistentes" que han anunciado las organizaciones feministas.

Foto: AmecoPress y archivo AmecoPress, tomadas de las redes

17 ene. 19. AmecoPress