El Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirma sin unanimidad la sentencia de La Manada

Noticias

Madrid, 07 dic. 18. AmecoPress.-El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó el miércoles la pena de nueve años a los cinco integrantes de “La Manada”, ratificando de esa manera la sentencia por abuso y no por violación.



A pesar de ello, no ha habido unanimidad en el dictamen, visto que, de los cinco magistrados, dos de ellos, Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza, abogaban por la condena de agresión sexual (y no por abuso) que elevaría la pena a 14 años y tres meses de prisión. Además, a uno de los cinco acusados, a Antonio Manuel Guerrero concretamente, le consideran responsable del delito de robo con intimidación, por el que se le sumarían dos años más de prisión en vez de los 900 euros de multa que estableció la Audiencia de Navarra.

Una de las primicias es que, los miembros del TSJN Joaquín Cristóbal Galve Sauras (presidente), Francisco Javier Fernández Urzainqui, Alfonso Otero Pedrouzo, Miguel Ángel Abárzuza Gil y José Antonio Álvarez Caperochipi (ponente) han ordenado a la Audiencia de Navarra que dictase una nueva sentencia en torno al delito contra la intimidad del que fueron absueltos.

Por tanto, esta nueva sentencia ratifica que en las relaciones sexuales no hubo consentimiento alguno, pero según el Tribunal es “dudosa” la concurrencia de intimidación, que lleva a considerar las acciones como agresión sexual o violación.

Además, los magistrados se han pronunciado respecto a las reclamaciones de la defensa, la cual había denunciado la existencia de un juicio paralelo mediático que habría “contaminado” las pruebas y la imparcialidad de los acusados.

Por su parte, la Sala del TSJN sustenta lo siguiente: "No se puede presuponer, como hacen las defensas, que la información periodística haya sido sesgada o manipuladora de la opinión pública, sino parte esencial de un debate social, que manifiesta los anhelos de justicia de la población; sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de los atentados puntuales contra la intimidad o los derechos fundamentales de los procesados o de la víctima. Y en cuanto al alegado tratamiento adverso por los medios, es patente que los procesados han podido también intervenir en el debate social y hacer declaraciones exculpatorias".

Ante todo esto, queda recordar, que el 4 de diciembre, la ONG Women´s Link, anunció que la sentencia de ’LaManada’ en España había sido elegida como peor decisión judicial de los Premios Género y Justicia 2018.



Han sido numerosas las reacciones y sobre todo las críticas que ha recibido la ratificación de la sentencia de abuso. Por su parte la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, ha querido mostrar su repulsa a través de un comunicado que dice lo siguiente: “No podemos aceptar este nuevo ataque machista a los derechos de las mujeres. Pedimos responsabilidad a las instituciones que luchan contra la violencia machista, y animan constantemente con la frase de NO TE CALLES, DENUNCIALÉ. ¿Qué dicen ahora a las mujeres, después de esta nueva sentencia vergonzosa en nuestro país?.

De nuevo, esta sentencia lanza mensaje desolador para todas nosotras, para la víctima, para el conjunto de supervivientes de la violencia sexual y por supuesto un mensaje de desconfianza a las mujeres en relación a las instituciones que supuestamente tienen que protegerlas y les dice que acceder al sistema judicial no garantiza sus derechos.

Hemos denunciado, en repetidas ocasiones, que hace falta una limpieza de jueces y juezas con mentalidad medieval, y que los juzgados de violencia de género, estén encabezados por jueces y juezas que crean en la igualdad de mujeres y hombres y defiendan a las víctimas y no a los verdugos.”

Por otro lado, la Plataforma 7N contra las Violencias Machista ha calificado de “inadminisible” la decisión del Tribunal Superior de Navarra. “Cuando separan la falta del consentimiento de la violencia, reproducen todos los mitos patriarcales y estereotipos sexistas que sostienen y perpetúan la violencia sexual” señala la agrupación feminista.

Ante este nuevo batacazo, los grupos feministas decidieron volver a llenar las calles a través de movilizaciones en todo el país.

Hoy viernes, 7 de diciembre, la Fiscalía de Navarra ha solicitado el ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manada para asegurar el cumplimiento de la condena a nueve años de prisión que les ha sido impuesta por un delito continuado de abuso sexual, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra la ha ratificado.

Fotos: Archivo AmecoPress.

Sociedad - Manifestaciones - Política y género Acoso sexual - Violencia sexual - Movimiento feminista. 07 dic. 18. AmecoPress.