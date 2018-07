Un "feminario" para conceptualizar la cuarta ola del feminismo

Noticias

Madrid, 12 julio 18. AmecoPress.- La Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (PALEM) ha organizado para el próximo mes de octubre en Córdoba la XXIX edición del “feminario”, que este año tendrá como objetivo conceptualizar y analizar la cuarta ola del feminismo. Contará para ello con una gran selección de mujeres profesionales que destacan en sus carreras por su defensa de la igualdad de género.



¿Está el feminismo atravesando su cuarta ola? Muchas teóricas españolas ya garantizan que sí, y esta misma opinión la comparte Lourdes Pastor, organizadora del evento que considera que "por primera vez en la historia en todos los continentes del mundo se están defendiendo los derechos de las mujeres". Para ella y para el resto de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, es necesario conceptualizar el momento que se está atravesando, recordar de dónde venimos, la historia de los tres siglos de lucha feminista, y desde ahí identificar los logros que esta ola puede aportar a los derechos humanos.

"El último 8 de marzo ha sido tan exitoso que se han sumado millones de personas a la causa feminista. Consideramos que toda esa fuerza que se ha sumado hay que canalizarla y dotarla de un argumentario. Hay que tener claro qué es lo que estamos reivindicando", expresa. Para ello, el seminario dará voz a "todo el trabajo hecho, todas las vidas dedicadas al feminismo, todos los movimientos que se han activado, las manifestaciones... Todo ello debe ser la base de esta cuarta ola".

Y, ¿la conquista de qué derechos podrían lograrse en este nuevo periodo? Lourdes Pastor es consciente de que las luchas son muy distintas dependiendo del punto geográfico en el que nos encontremos. "En España estamos hablando de lenguaje inclusivo mientras en otras partes del mundo están peleando porque no las mutilen genitalmente". Pero en el entorno más cercano, Pastor apuesta por la abolición de la prostitución y la lucha contra los vientres de alquiler. "La libertad no puede ir en contra de los derechos humanos. No se entiende así en ningún espacio, no tiene por qué ser así en las mujeres", defiende.

También recuerda la brecha salarial, y destaca que su eliminación tiene que producirse empezando desde abajo. "Es muy importante llegar al techo de cristal, pero también es imprescindible mirar y darle voz a aquellas que no la tienen y que están explotadas. Las limpiadoras del hogar todavía no están en el régimen de la Seguridad Social y estamos en el siglo XXI. Entonces, es muy importante que haya directivas en todas las empresas, por supuesto, pero también que los trabajos feminizados (como son la docencia, la enfermería y todos los trabajos relacionados con los cuidados) tengan una remuneración económica equivalente a los trabajos que estén masculinizados".

Si algo distinguirá esta cuarta ola de las demás será la importancia de las redes sociales y las nuevas tecnologías. La plataforma organizadora lo sabe, y por ello ha invitado al evento a jóvenes youtubers que han logrado tener mucho éxito hablando de feminismo en Internet. "Queremos que nos cuenten cómo lo han hecho para enganchar a tanta gente y, por otra parte, queremos establecer el diálogo entre estas generaciones más jóvenes que están teniendo tanto impacto mediático con las anteriores, las que han puesto el foco y detectado cuáles son los problemas", recuerda Pastor.

La organización del "feminario"

Estas jornadas arrancarán el jueves 4 de octubre con Lidia Falcón, histórica fundadora del Partido Feminista de España. La también escritora ofrecerá una ponencia sobre los nuevos machismos que abrirá un debate posterior moderado por Mar Arteaga, directora de RTVA en Córdoba.

Teresa Meana, profesora de lengua y literatura, hablará sobre la importancia de la comunicación lingüística y su puesta en práctica en el aula. Posteriormente, distintas organizaciones de mujeres plantearán sus argumentos para ser consideradas como agentes sociales e incluidas en la Constitución. Habrá representación del Consejo de las Mujeres local de Getafe, el Consejo Andaluz de participación de las mujeres, el Consejo Regional de la Mujer de Navarra y el Consejo de Participación de la Mujer.

El viernes 5 de octubre, el seminario se reanudará con una ponencia de la catedrática de filosofía Amelia Valcárcel, que también abrirá un debate posterior moderado por Rafaela Pastor, presidenta de PALEM.

Después, varias jóvenes reconocidas por su activismo feminista abrirán una mesa redonda para hablar de las nuevas formas de difusión que está utilizando esta cuarta ola entre la población de menor edad. Youtube es, sin duda, una de esas nuevas herramientas poderosas, prueba de ello es la enorme influencia y repercusión que han tenido los vídeos de ponentes como Towanda Rebels, Teresa Lozano y Zua Méndez, y Nerea Pérez de las Heras, autora de “feminismo para torpes”. También participará en la charla la artista visual Yolanda Domínguez y la propia Lourdes Pastor, activista y socióloga. Todas ellas moderadas por Montserrat Boix, periodista de RTVE.

La última jornada tendrá lugar el sábado 6, y comenzará con un debate acerca de las reflexiones de la escritora Kate Millet, “lo personal es político”. Contará con la participación de la filósofa y escritora Rosalía Romero, la diputada socialista en el Congreso Ángeles Álvarez y la directora de la Asociación de Mujeres Opañel, Estela Plaza, que moderará el coloquio.

Otros elementos importantes de esta cuarta ola son los medios de comunicación, los videojuegos y el arte, que conforman vehículos de transformación para la sociedad. Sobre estos aspectos conversarán la filósofa Cristina Molina, la artista Pilar V. Foronda y la Presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, Julia Pérez Correa.

Al mediodía tendrá lugar una repaso por la historia de la teoría feminista a cargo de la profesora y escritora Ana de Miguel y la filósofa Alicia Miyares.

En el “feminario” también se analizará cómo se ejerce violencia hacia las mujeres por medio de su invisibilidad y objetualización en el sistema judicial. De ello hablarán Inmaculada Montalbán, presidenta de la Comisión de Igualdad y el Observatorio de Violencia en el Consejo General del Poder Judicial, y la abogada Amparo Rubiales.

Para terminar estas jornadas, las profesoras Rosa Coba y Luisa Posada debatirán sobre las ideas de la filósofa Celia Amorós, en un debate que moderará la periodista Ana Requena.

Foto: Archivo AmecoPress.

Sociedad – Feminismo – Teoría feminista – Nuevas tecnologías – Encuentros y jornadas. 12 jul. 18. AmecoPress.