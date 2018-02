Ni presupuesto ni interés en el Pacto de Estado contra la violencia machista

Noticias

Madrid, 01 feb. 18. AmecoPress.- La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, compareció ayer ante la Comisión de Igualdad del Congreso a petición propia, para explicar los avances producidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, y a petición del grupo Socialista y Unidos Podemos, que le exigían una explicación ante los reiterados incumplimientos de un Pacto “consensuado” pero postergado. En su intervención, calificada “de relleno” desde la oposición, la ministra no especificó el calendario ni los procedimientos para implementar el Pacto de estado contra la violencia machista. Tampoco confirmó que se vaya a utilizar el crédito extraordinario para financiar las acciones previstas para 2018, tal como acordó el pleno del Congreso por unanimidad el pasado mes de noviembre.

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, subrayó que la solicitud de comparecencia del Grupo Socialista estaba encaminada a que Dolors Montserrat explicase los motivos por los que, a pesar de lo previsto en el reciente Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y del mandato unánime de esta Cámara, “no ha incluido en los últimos decretos-leyes aprobados el incremento, al menos de 200 millones de euros en 2018 para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en el pacto, así como para informar de las previsiones del Gobierno en relación con las modificaciones legislativas incluidas en el mismo”.

Frente a la demanda, la ministra se dedicó durante casi dos horas a "compartir" medidas legislativas y acciones llevadas a cabo en la última década en relación a la lucha contra la violencia de género, ya conocidas, especialmente por quienes integran la Comisión de Igualdad. También enumeró los acuerdos alcanzados por la subcomisión encargada de elaborar un documento para el pacto de Estado contra las violencias machistas, cuyos integrantes son, precisamente, las personas que estaban escuchándola. Todo bastante surrealista y que podría llevar a la risa, si no fuera porque de lo que se trataba era de precisar aquellas medidas que puedan garantizar la protección a mujeres que sufren maltrato y luchar contra una violencia que se ha llevado por delante la vida de más de 900 mujeres desde 2003.

Dolors Montserrat no confirmó si su ministerio pedirá un crédito extraordinario a través de un decreto ley para dotar de fondos a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos para luchar contra esta violencia, tal como habían acordado por unanimidad todos los grupos parlamentarios el pasado 23 de noviembre. El Congreso aprobó ese día por unanimidad, a partir de una proposición no de ley del grupo Socialista que, si no se aprobaban los Presupuestos Generales del Estado en enero, el ministerio pediría un crédito extraordinario y urgente de 200 millones para implementar las medidas del pacto durante 2018. Pues ayer acabó enero y la ministra no ha enviado a Montoro la previsión de gasto de su ministerio en relación al pacto de Estado, tal como el ministro solicitó en el último Consejo de ministros.

En su intervención de ayer, la responsable de Igualdad dejó claro que apuesta por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y no por un crédito extraordinario y responsabilizó a los grupos de la oposición por no apoyar unos presupuestos que permitirían descongelar los fondos destinados al Pacto.

“Solo nos vale lo tangible”, reclamó Álvarez, para pedir a la Ministra que “se comprometa hoy a llevar al próximo Consejo de ministros el Decreto Ley de ampliación de crédito extraordinario y que “su departamento también se comprometa a tener los criterios de reparto y hechas las trasferencias antes de finalizado el mes de marzo, dado que cualquier fecha posterior supondrá obstaculizar el desarrollo de las medidas en otras administraciones o instituciones”.

Sobre las medidas que tendrían que estar desarrollándose siguiendo el calendario de aplicación del Pacto de Estado, la ministra insistió en anunciar que la mitad de las 214 medidas contenidas en el documento ya están en marcha y que se están estudiando las reformas legislativas contenidas en él. Desde los grupos de la oposición, con una mezcla de asombro e indignación, se ha evidenciado la falta de rigor en semejantes afirmaciones y se ha presionado para que se muestren los indicadores tangibles del supuesto desarrollo de tales medidas.

Foto: Archivo AmecoPress.

