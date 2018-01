"Por viajar sola no vas a sufrir más agresiones que las que recibes en tu entorno"

Entrevistas

Madrid. 24 de enero. 18. AmecoPress. Elisa Coll es escritora del blog ‘Revolution on the Road’, que nace gracias al viaje que decidió emprender después de terminar la carrera, lo que no sabía es que le iba a cambiar la vida. Después de escribir artículos sobre lo que suponía viajar sola, empezó a dar talleres sobre este tema. Asimismo, hace poco ha realizado un máster en Igualdad de Género que le ha llevado a publicar el fanzine “Los mitos del amor romántico: causas, consecuencias y alternativas”.

¿Cómo surge la iniciativa de hacer los talleres de "Viajar solas sin dinero y sin miedo"?

Hice una carrera universitaria que no disfruté demasiado, y en los dos últimos años y medio estuve también en una relación de violencia de género. Entonces, estaba un poco harta de todo y me fui a viajar. Así que me marché tres meses a Estados Unidos, lo recorrí de norte a sur, y durante este viaje aparte de empoderarme y disfrutar mucho de la compañía de mí misma, descubrí que podía hacer muchas cosas que antes no me había planteado a hacer, como autostop. Otro factor importante que ocurrió a mitad de mi viaje fue que Eric Garner, un ciudadano negro estadounidense, fue asesinado por el policía Daniel Pantaleo que quedó en libertad. Entonces, a raíz de este suceso, hubo un montón de protestas, y empecé a ir a las manifestaciones, a implicarme y vi cómo el curso del viaje había cambiado por completo. Gracias a esto me di cuenta que en los blogs que había visto para prepararme el viaje ninguno hablaba de la parte del activismo, de las luchas de las personas que viven en los sitios que visitamos, por lo que decidí crearlo yo. Así nació el blog “Revolution on the Road”, donde escribo artículos y después de un tiempo con ello, decidí hacer un taller, y la verdad que ha salido bastante bien.

Entonces, ¿descubriste el activismo a partir del viaje?

No, el activismo ya lo conocía pero no lo había ejecutado, no se me había ocurrido que podía existir durante un viaje.

Viajar sola te ha supuesto una herramienta de empoderación. Pero, ¿en algún momento te encontraste en una situación de peligro?

No más que en mi ciudad, siempre digo esto. En la mayor parte de las agresiones machistas, el agresor es parte del entorno, estadísticamente cuando una mujer sufre una agresión normalmente es en su entorno. No es que no sufriera ninguna agresión, en este viaje concreto sufrí acoso callejero. Lo que quiero decir es que por viajar vas a dejar de sufrir agresiones, pero sí que es verdad que no vas a recibir más de las que recibes en tu casa. Es más, por estar alerta, a lo mejor incluso te salvas de alguna.

Los talleres son nombrados como “Viajar sola sin dinero y sin miedo”. ¿Cómo aprendiste a viajar con poco dinero?

Me informé a partir de blogs y páginas webs que encontré para prepararme el viaje, también he asistido a algunos encuentros de nómadas que se han organizado, uno en Ámsterdam y otro en Las Palmas de Gran Canaria. Y también a partir de la experiencia, vas creándote tus propios trucos y vas viendo qué recursos funcionan y cuáles no. Al final, la acumulación de toda esa información forma parte del taller, aparte de otras cosas que también se ven, pero los recursos que doy son a partir de mi experiencia.

Ahora vamos hablar de tu última publicación, el fanzine sobre “Mitos del amor romántico: causas, consecuencias y alternativas”. ¿Cómo surge este proyecto?

El fanzine fue el resultado de mi trabajo de fin de máster, que lo realicé online en Igualdad de Género. Y como tenía muchas ganas de tocar el tema de los mitos del amor romántico, me sirvió de excusa para escribirlo sobre eso. Mi amiga Gema, la ilustradora del fanzine, me propuso maquetarlo e ilustrarlo y lo convirtió en una obra de arte.

¿Así que en un primer momento no pensabas hacer el formato de fanzine?

No, la verdad. Se me había pasado por la cabeza publicarlo, pero también me daba mucho reparo, me preguntaba si alguien querría leer esto... Y bueno, Gema lo leyó y me dijo de hacerlo así y lo ha dejado estupendo. La verdad que parece que a la gente le está gustando, creo que es un tema que interesa porque nos toca a todo el mundo sea cuál sea nuestra orientación sexual, al final los mitos caen sobre todas las personas.

La primera presentación del fanzine fue en el bar ‘La Mala Mujer’ de Lavapiés y por lo visto se llenó, incluso hubo gente esperando en la puerta para entrar. Por lo que la recepción por parte del público parece que ha ido muy bien. ¿Tienes pensado hacer más encuentros?

Haré más, claro. Ni Gema ni yo nos esperamos que fuera haber tantísima gente, normalmente los talleres se suelen llenar pero yo no sabía cómo iba a recibir el fanzine la gente. Y claro, nos quedamos alucinadas cuando vimos a todas esas personas. Se nos acabaron todos los fanzines, así que hemos tenido que hacer una segunda tirada, que está casi ya terminada. Y haremos más, lo que pasa que con calma, pues cada una está con su trabajo, yo por ejemplo estoy liada con los talleres, que además últimamente los imparto fuera de Madrid. Entonces, seguiremos organizando cosas para el fanzine, y algunos de ellos los pondremos pronto en La Mala Mujer como punto de venta.

¿Crees que cada vez más gente es consciente de lo que implica el amor romántico de forma tóxica?

Sí, claro. El amor romántico la única forma que tiene es la tóxica en realidad. Hablaba Aleksandra Kollontai, que está mencionada en el fanzine, del ‘amor compañero’, que es el mismo amor del que habla Coral Herrera, en contraposición del romántico. El compañero parte de esta base horizontal en la que las dos partes o más, forman parte de esa relación, negocian, pactan y se reconocen como seres libres partiendo de sus respectivas represiones y privilegios, siendo conscientes en qué posición está cada persona en la sociedad. Entonces, al final este un tema transversal al feminismo y a otras luchas que lo atraviesan como el tema de la lucha LGTBQ o incluso otras opresiones, pues al final todas tienen que ver, como el racismo. Entonces, creo que el feminismo te lleva al final inevitablemente a cuestionarte o a dar con los mitos del amor romántico, y entender cosas que te habían pasado y que antes no les dabas explicación, y de pronto las entiendes.

Cuando ya entiendes todo lo que implica el amor romántico, empiezas a replantearte las relaciones, tanto si son monógamas como poliamorosas. De esta última destacas que puede tener elementos de mitos del amor romántico. Y es que alguna vez se ha hablado de cómo algunos hombres se benefician del poliamor utilizando su posición privilegiada. ¿Piensas que suele ocurrir esto?

Sí, es totalmente así. De hecho este tema lo resume muy bien, Brigitte Vasallo en un artículo que se llama ‘Poliamor is the new Black’, este escrito es el pilar central de esta parte del fanzine concreta y habla de cómo el poliamor ejecutado sin trabajarte todos tus privilegios y opresiones, acaban siendo reproducidos mitos del amor romántico, opresiones machistas o de otro tipo. Ella dice en el artículo y yo también lo he oído en algunas reuniones, que se repite mucho que en las parejas poliamorosas de hombre heterosexual y mujer bisexual, a ella solamente se ‘le permita’ acostarse con mujeres. Pues al hombre no le importa que se acueste con todas las chicas que quiera ya que forma parte de su imaginario sexual, de su fantasía, pero si eres mujer no te puedes acostar con otro hombre porque se pone celoso. Por lo tanto, acaba siendo una relación revestida de negociación o pacto de consentimiento falso, y resulta absurdo trabajarse los mitos del amor romántico sin tener en cuenta todas las demás opresiones que nos atraviesan.

Sociedad - Voces de mujeres - Libros - Escritoras - Empoderamiento; 24 ene. 18. AmecoPress.