La Plataforma Trans rechaza que la fiscalía tache de ’pseudónimo’ el nombre de Cassandra Vera

Madrid. 11 de enero. 18. Amecopress. La plataforma trans expone en un manifiesto su rechazo hacia el escrito de la fiscalía que pide al Supremo la confirmación de la condena de un año de cárcel, impuesta a la joven trans, Cassandra, por publicar chistes en twitter sobre Carrero Blanco, donde se sostiene que la joven se ocultó bajo el “pseudónimo” de Cassandra, para intentar demostrar que la acusada tenía conocimiento de que hacia algo ilícito. Han explicado que les parece vejatorio, trasnochado y una agresión al derecho de la libre determinación de la identidad y expresión del género.

Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans, afirma a AmecoPress: “este escrito no sólo supone un retroceso en cuanto a la libertad de vivir nuestra identidad como queramos, sino que además un revés a todas las leyes que se hayan aprobado en distintas comunidades del estado español que tienen valor en cuanto a la libre determinación de la identidad y expresión de género”. Además, resalta las legislaciones autonómicas como Andalucía, Madrid, Valencia, Extremadura y Catalunya, que reconocen como un derecho la libre determinación de la identidad y expresión de género, así como distintas directivas y declaraciones internacionales que hacen que la libre determinación de la identidad tenga rango de derecho humano fundamental. “Esto debería ser un derecho humano fundamental como el derecho al honor, la identidad, la propia imagen y la dignidad” explica.

“Denominar pseudónimo al nombre libremente elegido con el que la joven Cassandra se socializa y vive su identidad, es una forma de ridiculizar y no respetar la identidad de esta joven y por ende de todas las personas trans, constituyendo un retroceso y un revés a todos los avances en derechos ya en vigor en muchas comunidades del Estado Español” añade Erik García, vocal de juventud de la Plataforma Trans.

“Respetar el nombre con el que la persona se socializa es fundamental”

Mar Cambrollé exige que la fiscalía vele por el cumplimiento de estos derechos fundamentales y no violarlos “de forma burlesca” contra la persona de Cassandra. “Todas las personas transexuales debemos ser consideradas de pleno derecho, y la libre determinación de la identidad y expresión de género es imprescindible. La fiscalía en vez de velar por el cumplimiento del derecho a la dignidad de toda la ciudadanía, insiste en encubrir figuras ultraconservadoras y no adaptarse a los nuevos tiempos. Estamos hablando de derechos humanos, no de otra cosa”.

La presidenta concluye afirmando que estos casos, además, ponen en evidencia la necesidad de una norma específica para las personas transexuales que garantice la libre determinación de la identidad y expresión de género. "No existe ya ninguna excusa para seguir dilatando el discurso. Necesitamos una norma de carácter estatal para asegurar el respeto y la protección".

