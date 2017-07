Gestación subrogada o liberalismo con perspectiva de género

Noticias

Madrid, 04 julio. 17. Amecopress. Llevamos días leyendo y escuchando noticias y reflexiones acerca de la propuesta de Ciudadanos con la que pretende legalizar la gestación subrogada en nuestro país. De repente, los vientres de alquiler están de moda, son tema central de debates, entrevistas, análisis de la situación legal en otros países, reflexiones éticas, enfrentamientos y concepciones políticas y hasta posturas vitales.

Esta semana, en ese complejísimo debate sobre el uso de úteros ajenos por parte de terceros para gestar a los hijos e hijas que quieren y no pueden, han entrado por la puerta grande dos conceptos convertidos en argumentos: el altruismo y la libertad. Cuando se retuerce tanto el lenguaje, cuando se pervierte de este modo, es porque existen intereses innobles que no se exponen, peo que son en última instancia, la verdadera motivación.

Y, como han señalado expertas, políticas y políticos de varios partidos-no de Ciudadanos, claro-, estos intereses no son otros que los beneficios económicos que algunos ven en ese negocio de alquilar los vientres de las mujeres ¿Quién soy yo para “limitar la libertad de una mujer”?, ha preguntado retóricamente Albert Rivera. Ya encontramos de nuevo a la bella libertad torcida y manipulada con hipocresía. La libertad liberal es bien lejana si no opuesta al significado profundo y verdadero de la libertad revolucionaria.

Así que si bien es importante debatir, es fundamental llamar a las cosas por su nombre y aclarar los significados de las palabras, las expresiones y las intenciones. La proposición de ley presentada por Ciudadanos dice que las condiciones de regulación de la gestación subrogada se sujetarán a los principios de libertad, igualdad, dignidad, ausencia de ánimo de lucro y la más intensa solidaridad entre personas libres e iguales. ¿De verdad creen que habrá cientos de mujeres solidarias y voluntarias dispuestas a prestar su cuerpo desinteresadamente durante nueve meses a personas que no conocen para que puedan satisfacer su deseo de ser madre o padre –no, ser padre o madre no es un derecho-.

Como ha señalado magistralmente Almudena Grandes en una de sus columnas, “Rivera practica un liberalismo con perspectiva de género, machista, en mi opinión. Y no sólo porque llame lobby al movimiento feminista —no sé si daros la enhorabuena o el pésame, chicas— sino porque declara que, gracias a la gestación subrogada, todos podrán ser padres. Me permito apuntar que si se aprobaran medidas contra la brecha salarial y la discriminación de las trabajadoras en edad fértil, todas podrían ser madres y, a partir de ahí, sólo en el caso de que hubieran dejado de morir españolas asesinadas todas las semanas, quizás podríamos empezar a debatir con serenidad. Mientras tanto, el único lobby cuyo poder no se puede discutir es la alianza del viejo machismo con la nueva misoginia, por muy liberal y progresista que pretenda ser la máscara tras la que se esconde”.

También recomendamos ver el espacio de El Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerka, en el que el Irantzu Varela opina de la “gestación subrogada”. La presentadora desmonta argumentos usados en un mundo en el que quieren hacer creer que todo se puede comprar, en el que la desigualdad impide hablar de una verdadera libertad, y en el que habría que garantizar lo que sí son derechos de los niños y las niñas: a la educación y a un espacio de cuidados.

