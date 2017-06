España, a la cola en el acceso a los métodos anticonceptivos

Noticias

Madrid, 01 junio 2017. AmecoPress. - La Federación de Planificación Familiar Estatal ha presentado esta semana el Atlas Europeo de la Anticoncepción, un mapa interactivo que muestra el acceso a la Anticoncepción moderna en 45 países de Europa y alrededores. El Atlas pone el enfoque en tres criterios: la disponibilidad de información online sobre métodos anticonceptivos, el acceso a productos y asesoramientos y la situación de los países en relación a las políticas de salud sexual y reproductiva. “Para que las mujeres tengan empoderamiento real, deben tener acceso a los métodos anticonceptivos y medios para ejercer su derecho de usarlos", afirmó Adriana Losada, la responsable de programas del Foro de población y desarrollo del Parlamento Europeo durante la presentación del documento.

Losada explicó que hay una necesidad de “tratar la anticoncepción en Europa”: “Es fundamental educar a los actores nacionales e internacionales para que trabajemos en política útiles en materia de salud reproductiva y sexual”. Además, concluye que la anticoncepción moderna tiene “una serie de beneficios claves” para la salud y el bienestar de las mujeres y contribuye “a la verdadera igualdad de género”.

Según el Atlas, entre los países europeos con mejor acceso de las mujeres a los métodos modernos de control de la natalidad se encuentran Francia, Reino Unido y Alemania. No obstante, el estudio pone de manifiesto las diferencias entre los países del Este y los Occidentales. “Turquía es el único país donde el estado civil puede constituir una barrera para acceder a los productos anticonceptivos gratuitos”, asegura Losada. Rusia, Bulgaria, Gracia y Azerbaiyán cierran la lista de los países con peor acceso a los métodos contraceptivos.

El informe también muestra que el 43% de los embarazos en Europa no son deseados. “Los Gobiernos deben hacer del acceso a la anticoncepción moderna una parte esencial de la cobertura primaria de salud pública en toda Europa”, explican. Asimismo, exigen una mayor apuesta estatal por los Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (ARLD) porque no es solo “el método más eficaz”, sino también “el más rentable en los sistema de salud a largo plazo”.

España, por detrás de Turquía o Portugal

En 2010, España aprobó la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, alguno de sus postulados han quedado en papel mojado puesto que no se han tomado medidas específicas en materia de salud sexual y reproductiva. Actualmente, la tasa en nuestro país para acceder a métodos anticonceptivos está en un 59, 7%, por detrás de países como Portugal o Turquía. “El acceso en España no es bueno si tenemos en cuenta nuestra renta per cápita”, explica la ginecóloga Concha Martín Perpiñán.

El preservativo es el método más utilizado por el 28,4% de las parejas. No obstante, un 24,8% no utiliza ninguno y tan sólo el 7,8% utiliza métodos de larga duración, a pesar de ser más efectivos. “En España, el DIU cuesta 80 € frente a los 30€ que vale en otros países vecinos, como Francia”, explica Martín, quien denuncia una insuficiente financiación de los métodos anticonceptivos desde el Estado. “Necesitamos una nueva Estrategia Nacional que asegure el acceso universal a todos los ciudadanos independientemente de la Comunidad autónoma en la que resida”, explica.

La Federación de Planificación Familiar Estatal también reclama la gratuidad de los métodos anticonceptivos, el impulso campañas para la eliminación de mitos, educación afectivo y sexual en las escuelas y formación para jóvenes y mujeres en exclusión social. “Es más barato financiar los anticonceptivos que la irrupción voluntaria del embarazo", comentó Martín.



Foto AmecoPress: De izquierda a derecha, Adriana Losada, Luis Enrique Sánchez, Marina Davidashvilli y Concha Martín

Internacional - salud reproductiva; 01 junio 2017. AmecoPress