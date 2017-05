Manifestación: con los actuales presupuestos la violencia machista no será Cuestión de Estado

Noticias

Madrid, 22 de mayo 2017. AmecoPress - Las principales organizaciones feministas de nuestro país han convocado este jueves 25 de mayo una manifestación para reivindicar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mayores partidas en los Presupuestos Generales del Estado para luchar contra el terrorismo machista. La convocatoria será a las 19:00 horas y tendrá su epicentro en Madrid (se iniciará en el Ministerio de Sanidad y acabará en Cibeles), aunque también habrá protestas en otras ciudades españolas.

“Por la modificación del Proyecto de Presupuestos 2017 presentado por el Gobierno, y que el Congreso de Diputad@s votará en mayo, pues asigna al Programa 232C Violencia de Género 27.728.180 euros (un 9,9% más que en 2016, pero un 10,8% menos que en 2010) y congela en 19.741.840 euros el Programa 232B Igualdad entre mujeres y hombres, un 41,2% menos que en 2010”, denuncian las organizaciones feministas. “Las políticas contra la discriminación y la violencia suman 47,47 millones de euros, el 0,0001 % de los gastos del PGE para 2017 (443.133 millones de euros), porcentaje impropio de lo que desde noviembre de 2016 se viene llamando pomposamente Pacto de Estado contra la Violencia de Género”.

Asimismo, creen que “no aumentar el presupuesto para 2017 del Programa 232C Violencia de Género significativamente, en al menos 120 millones de euros, sería una ofensa a las víctimas, que no sólo son las asesinadas, sino los 4 millones de mujeres que, según la Macroencuesta 2015 del propio Gobierno, sufren violencia de pareja (2,5 millones de mujeres) o sexual fuera de la pareja (1,5 millones)”. “Sería seguir sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, no realizar la prevención y atención a la violencia sexual que exige el Convenio de Estambul vigente desde 2014, no mejorar la respuesta judicial y no cubrir el coste de los servicios jurídicos, sicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en el art. 19 de la Ley O 1/2004”, afirman.

“Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres y las organizaciones de mujeres. Para que las políticas públicas para erradicar las violencias machistas sean de verdad una Cuestión de Estado, no una foto de propaganda de nuestros gobernantes”, finaliza el comunicado.

Entre las asociaciones feministas que respaldan esta manifestación, se encuentran Plataforma 7N contra las Violencias Machistas Madrid, Plataforma CEDAW-Sombra, Fórum Feminista de Madrid, Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, COMPI (Coordinadora de Org. Mujeres para la Participación y la Igualdad) y Custodia en Positvo, entre otros.

Foto: Foto: archivo AmecoPress, de la Plataforma 7N;

— -

Estado español – Violencia de género – Movimiento feminista - Legislación y Género; 22 mayo 2017. AmecoPress