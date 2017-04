Teatro para empoderar a las mujeres migrantes

Noticias

Madrid, 19 abr 17. AmecoPress. Son siete mujeres afroamericanas que se reúnen para compartir sus historias. Sus vidas. Sus retos, sus éxitos y sus fracasos. Su camino hacia la autorealización y la felicidad. Sus experiencias, sus miedos. Procedentes de Nueva York, Chicago, St.Louis o Nueva Orleans, la historia de ‘Para nenas negras que han considerado el suicidio, cuando el arcoíris es suficiente’ pone su foco en las mujeres migrantes que sufren la soledad del éxodo. Pero la obra de teatro, que se presenta el miércoles 26 de abril (19:00 horas) en el Auditorio Nuevas Dependencias Centro Cultural Casa del Reloj (Madrid), transmite lo importante que es ser independiente y confiar en una misma para encontrar la fuerza interior.

Tras cinco años traduciendo la obra del inglés al castellano, la directora neoyorquina Ursula Day ha querido llevar a la población hispanohablante la poderosa historia de la poeta estadunidense Ntozake Shange. Será la compañía Alaya Theater Group quien traiga a Madrid la primera versión en castellano de ‘For Colored Girls Who Have Considered Suicide, When the Rainbow is Enuf’. La función original fue estrenada en Broadway en 1976 y lleva más de 40 años de éxito en EE.UU. Ha sido filmado por televisión y fue fuente de la inspiración de la película ‘For Colored Girls...’ (2010) del director Tyler Perry y con Janet Jackson y Whoopi Goldberg de protagonistas.

“Hoy en día muchas jóvenes se trasladan a otras ciudades o países para trabajar o estudiar, y no tienen sus abuelas, madres o amigas de confianza a su lado para consultar. Ellas pueden sentirse e incluso dudar de su propio valor o propósito en el mundo. ‘Para nenas negras...’ pretende compartir un abanico de experiencias de mujeres, y, sobre todo, pretende exponer que todos (mujeres y hombres) somos merecedores de amor y respeto”, señala la directora Ursula Day en declaraciones a AmecoPress.

‘Para nenas negras...’ quiere poner en valor la fe en uno mismo. Un mensaje que, según Day, es universal puesto que “los hombres del público también disfrutan de la obra y reflexionan sobre las situaciones puestas en escenas”. “Todos formamos parte de una energía común e intangible que es la vida. Valemos y somos necesarios porque la vida misma nos necesita”, explica.

Esta representación quiere ser el reflejo real de las mujeres de la sociedad, en el que los espectadores y las espectadoras puedan recordar a su madre o abuela: “Las mujeres son todas las mujeres. Las historias son tan humanas que cada mujer puede sentirse identificada con ellas”, justifica la directora.

La primera versión en castellano

El elenco está formado por las actrices Astrid Jones, Iliuska Rodríguez, Deborah Ayo, Claudia Coelho, TJ Jazz, Cary Rosa Varona y Solanlly Cabrera. Ellas tienen raíces en Cuba, USA, La República Dominicana, Nigeria, Guinea ecuatorial y Angola y tienen “un discurso impactante que podría ser de cualquier mujer, no únicamente de mujeres negras”.

El estreno será en Madrid, pero la compañía Alaya Theater Group tiene aspiraciones de llevar la obra de gira. Actualmente está recaudando fondos para realizar un encuentro con la autora Ntozake Shange y una presentación de la obra en la Universidad de Columbia (New York) en enero de 2018. Por su parte, Ursula Day que en Madrid está brotando un movimiento a empoderar a las mujeres en cada nivel y aspecto social, artístico, político y legal. “Las mujeres tenemos un deseo de liberarnos y responsabilizarnos de nuestros destinos. Al mismo tiempo, existe una fuerte AfroConciencia que está despertándose y movilizándose”.

Finalmente, tras la obra, habrá un coloquio con Alicia Rius Buitrago, representante del Espacio de Igualdad Juana Doña, y representante de la Área de Teoría de Género y Políticas de Equidad, Instituto Mujeres y Cooperación, Esther (Mayoko) Ortega, docente universitaria en Tufts-Skidmore Spain, Consuelo Cruz Arboleda, activista de los derechos humanos y representante del grupo Afrosocialista, y Paola Hurtado Villalá - psicóloga y fundadora de la ONG ’Educación contra la discriminación’.

Foto y pie de foto: Cartel promocional de la obra de teatro ’Para nenas negras...’

Cultura - voces de las mujeres - mujeres inmigrantes - situación social de la mujer - teatro. - 19 abr 17. AmecoPress