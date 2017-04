Organizaciones feministas presentan una Red Estatal contra el Alquiler de Vientres

Noticias

Madrid, 17 abril. 17. Amecopress. Diversos colectivos feministas han presentado este lunes una Red Estatal contra el Alquiler de Vientres bajo el lema “Contra el mercado de cuerpos de mujeres para la explotación reproductiva”. La primera acción de la Plataforma pretende concentrar en Madrid a activistas de todo el Estado contra esta práctica, el día 6 de mayo, coincidiendo con la próxima feria de vientres organizada por Surrofair 2017.



Desde la óptica del neoliberalismo, todo puede ser mercancía, incluso los derechos fundamentales. Si tienes dinero en el bolsillo, ¿por qué no vas a poder mercantilizar los cuerpos de las mujeres? Para ello no hay fronteras, ni límites. “Lo que se esconde detrás de esta práctica ilegal es el uso de las mujeres como ganado para satisfacer el deseo de unos pocos”, ha dicho hoy Sonia Lamas, presidenta de Enclave Feminista durante la presentación de la Red, que también ha estrenado web, con el objetivo de generar un espacio de influencia e incidencia política.

“Comenzamos a organizarnos para hacer frente a esta barbarie que avanza en contra de los derechos colectivos de las mujeres”, explican desde la plataforma, que pretende ser “un espacio que irá creciendo y que espera acoger a cuantas personas físicas, asociaciones y plataformas feministas, asociaciones de mujeres, organizaciones mixtas o colectivos LGTBI quieran unirse”.

Ante las fuertes presiones del Lobby que pretende legalizar en España la industria que comercializa con las capacidades reproductivas de las mujeres y que está inundando los medios, las redes e incluso los debates políticos en el Congreso “necesitamos unir fuerzas entre todas y todos y aliarnos una vez más para demostrar al Neoliberalismo Patriarcal que amenaza nuestros derechos que juntas somos invencibles, como hemos demostrado en cada una de las luchas emprendidas por la agenda del feminismo”. Ese es el principal mensaje de la Red que se ha presentado hoy en Madrid.

Forman parte de la Red ya asociaciones como Plataforma 7N, Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO), Mujeres UC3M, “No en mi nombre”, Plataforma para la NO legalización de la explotación reproductiva, Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), el Partido Feminista de España, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas, el Movimiento Democrático de Mujeres o Somos Diferentes LGTBI+H, entre otras muchas.

Las personas no se donan ni se compran

Alicia Miyares, portavoz de la Plataforma ‘No somos vasijas’, que ya hace dos años puso sobre la mesa las falsedades que sostiene la defensa de la gestación subrogada -tal y como la nombra la Organización Mundial de la Salud-, han enfatizado que “es una práctica que choca contra la legislación vigente”, entre otras cosas, porque el Código Civil recoge que las personas no pueden ser objeto de transacción contractual. Además, se trata de una práctica que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres. Como argumentan desde la Red, el deseo de ser padres y madres y el ejercicio de la libertad no implica ningún derecho a tener hijos e hijas.

La defensa de los vientres de alquiler establece una falsa analogía con la donación de órganos, pero “las personas no se donan”, ha dicho Miyares. Además, convierte la libertad en una parodia, ya que cuando una mujer firma el contrato de gestación subrogada deja de ser libre, no puede decidir ni sobre su embarazo, de hecho son otros quienes decidirán incluso lo que come. Quienes defienden esta práctica ejercen una “manipulación emocional”, ha dicho la experta, “nos muestran la familia feliz, pero nadie nos muestra a la mujer que renuncia a su hijo”.

La alternativa de la adopción y el compromiso, frente a la genética

Uno de los participantes en la presentación de la Red ha sido Ramón Martínez, vicepresidente de Somos Diferentes LGTBI+H. El colectivo LGTB ha estado muy implicado en la polémica de los vientres de alquiler. “Se quiere hacer pasar como un derecho LGTB y no estamos de acuerdo”, ha dicho. El deseo de ejercer la crianza es lícito, pero no puede ser a costa de los derechos de las mujeres. Ramón ha defendido la adopción y la acogida, como alternativas, y ha explicado que de un tiempo a esta parte se ha priorizado el vínculo biológico, la genética y no el compromiso con la vida del niño o la niña. “España ha sido un país en el que se ha adoptado mucho, pero cada vez se ponen más trabas a esos procesos”. Ramón ha enfatizado que el movimiento LGTB siempre ha sido pareja y buen amigo del movimiento feminista y que “sin feminismo no hay orgullo”.



En España, la gestación subrogada es ilegal. La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato por el que se concierta una gestación -con o sin compensación económica- a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna del hijo o de la hija que concibe, a favor del que la contrata o incluso de un tercero. Esta normativa declara nulo también el contrato de gestación por sustitución y determina la filiación materna por el parto.

Sin embargo, en nuestro país se permite la inscripción en el registro civil de los y las menores que hayan nacido mediante este procedimiento, siempre que se haya llevado a cabo en un país que lo permita - India, Tailandia, Ucrania o EEUU entre otros-, así como que al menos uno de los progenitores sea español y tenga una orden judicial. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de menores que llegan a España nacidos a través de la gestación subrogada, algunas asociaciones que la defienden, como Son Nuestros Hijos, lo cifran en unos 1.000 al año.

Se vulneran los derechos de las mujeres y los niños y las niñas

Pero, como ha explicado Miyares en la rueda de prensa en la que se ha presentado la Red, no son datos fiables, ya que la opacidad de los registros es total. “Es una cifra alta para dar la impresión de que existe una necesidad, cuando lo que prima es el interés de las empresas: clínicas, hoteles, abogados, agencias de viajes, de publicidad, farmacéuticas…”, ha sostenido, recordando que “con esta práctica ilegal, lo que se vulneran son los derechos de la madre y la criatura. A la madre se le exige que renuncie a un derecho fundamental, como si se exigiera renunciar al derecho al voto. En este caso, son la filiación y la crianza. Y también al derecho al aborto en países donde exista. Si decidiera abortar, tendría que indemnizar a quienes la han contratado. Por su parte, al bebé se le niega el derecho a conocer su origen, porque, al menos en España, figura como hijo biológico. Es una barbaridad cuyas consecuencias a futuro ignoramos”.

Una de las opciones que defienden quienes quieren legalizar la práctica de los vientres de alquiler es el “altruismo” –que no haya remuneración económica-, aunque nunca entre familia porque causaría tensiones. Es la opción que practican entre otros, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, no hay británicas ni canadienses que quieran gestar “generosamente” para terceros. Ramón Martínez asegura que “legalizarlo como altruismo es una tapadera, y lo que propicia es que el primer mundo genere un alquiler de vientres en el tercer mundo”.

Sonia Lamas, una de las portavoces de RECAV, ha recalcado la importancia de dar a conocer a la sociedad española lo que esconde esta práctica ilegal, incluyendo a los partidos políticos, en cuyo seno se está produciendo un intenso debate al respecto. “Ya hemos sido llamadas por algunos partidos para dar charlas y esclarecer a la militancia”, ha dicho Sonia, quien también ha reclamado la complicidad de los medios de comunicación para informar adecuadamente y para desenmascarar el entramado de intereses económicos que se beneficiaría de la “legalización de la maternidad subrogada“.

Primera acción: contra la celebración de la Feria Surrofair

Desde la Red hacen un llamamiento a seguir las movilizaciones que convocan contra el alquiler de vientres. La primera está programada para el 6 de mayo, frente al Hotel Meliá Avenida América en Madrid, para protestar contra la feria de alquiler de vientres que tendrá aquí, y donde 26 clínicas de distintos países ofrecen, entre otras cosas, contratos de alquiler de vientres con contra prestación económicas de 50.000 a 200.000 euros. “La feria de Surrofair choca con la legalidad vigente y con los derechos de la infancia”, han insistido desde la Red.



“Existe un lobby en España que pretende legalizar la industria que comercializa con las capacidades reproductivas de las mujeres”, afirman desde la Red. Y denuncian que detrás de Surrofair “hay mucho más que una feria”. “Existe todo un entramado de empresas médicas y farmacéuticas, hospitales e incluso agencias de viajes”, concluyen.

La protesta contra esta feria ya está circulando por internet.

