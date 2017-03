Lo que hacen las mujeres no aparece en los medios

Noticias

Madrid, 30 marzo. 17. Amecopress. Las periodistas que participaron ayer en el I Congreso sobre mujeres y medios de la URJC cuentan con formación, experiencia y saber. Quienes las leen y las escuchan advierten el peso del esfuerzo y del rigor y siempre aprenden. A pesar de todo, siguen sin ser consultadas como fuentes, sin ser invitadas a mesas redondas en los platós ni a las tertulias radiofónicas, sin ser apoyadas en sus puntos de vista y criterios. Sin ser reconocidas.



El Congreso fue organizado por la asociación universitaria de periodismo ECO y en él, gracias al testimonio de grandes profesionales que dialogaron con las y los estudiantes, se abordaron temas como la cobertura de la violencia de género, el techo de cristal o la visibilidad de las mujeres periodistas y las víctimas en los conflictos en el extranjero.

En 2017 las periodistas son más que los periodistas, pero, a medida que se sube en el escalafón de las redacciones empiezan a imperar los hombres. “En la casa donde trabajo, RNE, todas las jefaturas están en manos de hombres, excepto la de cultura”, denunciaba Cristina Sánchez, directora del programa de Radio, Países en Conflicto.



Cristina compartió mesa con Lula Gómez, autora de ‘Mujeres al frente’, un documental que se transformó en libro en el que recoge las entrevistas a siete mujeres colombianas de muy diversos ámbitos que apuestan por la paz y por una política feminista y antipatriarcal. “La presencia de mujeres en los medios de comunicación y en los procesos de paz es una cuestión de democracia, de justicia, pero además, según ha reconocido la ONU, cuando las mujeres participan, la paz es más sostenible”.

Según diversos estudios, solo un 24 por ciento del contenido de los medios de comunicación está protagonizado por mujeres y, en el caso de las informaciones relacionadas con la paz y la seguridad, este porcentaje solo alcanza el 6 por ciento del total.

Ambas expertas denunciaron la instrumentalización de los conflictos por parte de occidente y el olvido de la sociedad civil, en especial de las mujeres. “Hay mujeres en Siria que están trabajando y reclamando su espacio en la construcción de la paz”, dijo Cristina, recomendando el programa de Países en Conflicto de la semana pasada, que daba voz a mujeres sirias.



La periodista recordó que el fenómeno de la invisibilización de las mujeres en los conflictos, que cuando aparecen solo lo hacen en calidad de víctimas, sucede también en los medios que los cubren. En Libia, en Oriente Medio, en Yemen, hay muchas periodistas realizando un trabajo valioso que no son reconocidas.

Se perpetúan estereotipos

En la mesa, titulada ‘Derecho, Mujeres y periodismo’, también se hizo mención a la discriminación por motivos de género en premios y reconocimientos –por ejemplo, los Premios Enfoque, propuestos por profesionales y votados por la ciudadanía, tuvieron que incluir categorías diferenciadas de hombres y mujeres porque en la primera edición, desarrollada de manera conjunta, apenas hubo candidaturas femeninas-.

Ana Requena, periodista de eldiario.es y editora del blog Micromachismos, aportó la experiencia con esta iniciativa en la que se recogen “historias que no tienen cabida en los medios pero que forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, independientemente de su edad, ideología o profesión”. Son muestras que “perpetúan los estereotipos” que todavía existen en la sociedad, dijo Ana.



En 2017 las mujeres siguen cobrando menos que los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Las periodistas no tienen las mismas oportunidades que sus compañeros. Y, cuando lo denuncian y cuando se expresan como feministas (“si no eres feminista eres machista”, recordaba Lula), sufren ataques. Lo que Diana Fernández y Sonia Núñez, profesoras e integrantes del Observatorio de Igualdad de la URJC, reconocían como “odio hacia el periodismo con visión de género” en la mesa que abría el Congreso. Junto a ellas, Noemí López Trujillo, periodista de El Español, y Raquel Ejerique, redactora jefa de Política Social de eldiario.es, compartieron sus experiencias en los medios, donde todavía sigue siendo difícil ser mujer.

La última mesa del día, ‘Rompiendo el techo de cristal’, contó con la participación de Magda Bandera, Directora de La Marea, Virginia Alonso, Subdirectora de Público, y Marta Peirano, Adjunta al director Eldiario.es.

