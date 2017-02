Las XL llenan el Teatro Luchana

Entrevistas

Madrid, 20 febrero 2017, Amecopress Nía Cortijo y Marta Sitjà son las dos mujeres que responden al nombre de “Las XL”. Ellas han estado llenando, los fines de semana de febrero, la sala del Teatro luchana con su obra “Abandónate mucho”. Este espectáculo musical rompe con el mito del amor romántico, a través de diferentes personajes como princesas, roqueras o yonkis. Utilizando el humor quieren despertar conciencias para eliminar los estereotipos femeninos.

¿Cuándo comenzaste en el mundo del teatro?



Llevo haciendo teatro desde que tengo uso de razón. Desde que era pequeña ya hacía teatros en casa. Mi madre siempre me ha contado historietas. Pero profesionalmente llevo desde 2003.

¿Cuál ha sido tu formación?

Yo me he formado en la RESAD, la Real Escuela superior de Arte Dramático. Son 4 años de licenciatura, aunque yo aparte estudié Filosofía. También he hecho cursos de danza, canto e interpretación.



¿De dónde surge el nombre de “Las XL”?

Nosotras revindicamos la máxima potencia que hay dentro de nosotras. No es solo una alusión a la talla, porque no defendemos la obesidad como estilo de vida. Pero sí defendemos la potencia que hay en cada una de nosotras, de la forma que sea. Siempre en una línea de respeto hacia lo que uno es.

¿Cuál es el objetivo de Las XL?

En primer lugar despertar conciencias. También queremos divertir, pero sobre todo pegar un pellizcón de realidad desde el humor, y con una actitud constructiva. Queremos construir un lugar más positivo, más auténtico y menos doloroso; estar más satisfechas con nosotras mismas.

¿Es la primera vez que haces una obra feminista?

Sí, esta es la primera vez. Hace poco que he despertado mi conciencia feminista. Comencé a despertarla haciendo el espectáculo, todo el mundo nos decía que éramos feministas, y nosotras no sabíamos que lo éramos. No éramos activistas, ni formábamos parte de ningún movimiento. A raíz de este espectáculo comenzamos a investigar, a leer, a participar en encuentros y conferencias. Al final éramos feministas sin saberlo. Ahora lo somos con conciencia y felices de serlo.

¿Qué libro recomendarías para formarte como feminista?

Cuándo comenzamos a hacer el espectáculo y lo enfocamos al amor, acudimos a una amiga y especialista en el tema, Paloma Tosar. Ella nos recomendó un libro de Clara Coria llamado “ El amor no es como nos contaron”. Pero también leímos el libro de Lucía Echevarría , “ Ya no sufro por amor”. La segunda parte de este libro hace un análisis sobre las canciones o actitudes socialmente asumidas. Ahora mismo estoy descubriendo a Virginia Despentes y su obra “ Teoría King Kong”. Me está gustando tanto que querría adaptarlo al teatro, pero antes hay que hablar con ella.



¿Qué opinas sobre el papel de las mujeres en el teatro?



Yo creo que las mujeres no solo estamos atrás en el teatro, sino en todo en general. Tenemos mucho trabajo Las XL y todas las mujeres para despertar las conciencias. Muchas veces creemos que estamos haciendo un favor a las mujeres con actitudes como las de Dani Rovira en los Goya. Quizás la cuestión no estar en subirte a unos tacones, sino en quitárselos a las actrices y ponerles unas alpargatas, por ejemplo. Yo creo que muchas veces nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado. Este camino es largo y difícil, pero muy satisfactorio.

¿El teatro, hablando desde una perspectiva histórico, ha tenido un predominio machista?



La historia está construida por hombres. Las sociedades siempre han sido patriarcales, hubo sociedades matriarcales, que se han encargado de silenciar. Pasa lo mismos con mujeres importantes o grandes movimientos, pero nunca aparecen. Ahora vivimos una época comodona, hay mucho entretenimiento y poco arte. Estos son procesos y, no pierdo la esperanza. Se que existe un tejido invisible de gente que lucha por cambiar la situación de las mujeres. No sólo pasa en el teatro, la medicina, por ejemplo, siempre ha estudiado el cuerpo de los hombres.

Haciendo obras de teatro ¿alguna vez te han discriminado por ser mujer?



Sí. Recuerdo cuando empecé trabajaba en una obra infantil, era muy jóven, acababa de terminar mis estudios. Llegabamos a los teatros y no me prestaban atención. Fue entonces cuando descubrí que, si iba al camerino me pintaba los labios y me sacaba partido, me hacían caso. En ese momento no tenía ningún problema de usar la discriminación positiva. Ahora, años después, reflexiono y veo que tenemos que ser más tolerantes con uno mismo. Aunque estemos en una realidad muy compleja.

Ahora usaría otra estrategia, como exigir la atención que se me debe dar. Pero, como hablamos, a lo largo de la historia esta posición no se vincula con las mujeres. Nos han enseñado que nuestro lugar no es corresponder con la ira, sino con el llanto y enseñar escote. El camino, hoy en día, es irse empoderando, sin tener miedo a ponerse colorada.

¿Opinas qué hay pocas sobras escritas por mujeres o dedicadas a mujeres?

No solo lo creo, sino que además está demostrado. No hay mucha conciencia en la sociedad pero las mujeres siempre somos el objeto de la obra nunca el sujeto. Es verdad que cada vez se trabaja más para cambiar esta dirección, pero queda mucho trabajo. La programación cultural de cada ciudad es un ejemplo, la mayoría de los espectáculos son hechos por hombres. Habría que hacer más estudios para que quedase constancia en cifras de lo escandaloso que es. A lo largo de la historia ha habido dramaturgas pero nunca hemos sabido de su existencia, los hombres firmaban por ellas. Pero ahora hay mas obras de teatro y espectáculoa hechos por mujeres, y para mujeres sin que seamos siempre las princesas que hay que venir a socorrer.

¿Crees que debería haber políticas de igualdad en la cultura?

Sí para facilitar la igualdad creo que habría que dar un extra a las mujeres. Para que las mujeres podamos llegar a un nivel ecuánime, hay que permitirnos el acceso a esos espacios. Aunque yo opino que ellos no están dispuestos, y esto es un trabajo que hacemos juntos. Hay de todo, pero la mayoría de los hombres nos dan la espalda. Luego están los hombres, como en todos los ámbitos de la vida, que se aprovechan de esta oportunidad. No hay una verdadera reflexión.

